ФОТО: Пресс-фото

В наши дни социальные сети и другие онлайн платформы стали источником, из которого люди черпают вдохновение и эмоции для своей жизни – так считает Санда Краста, издатель и автор интерактивной книги «6 минут 365 дней» (“6 minūtes 365 dienas”). Чтобы узнать истинную силу фотографии, а затем поделиться результатами, Санда приняла вызов и в рамках конкурса мобильной фотографии Huawei Next Image 2020 познакомилась с возможностями камеры нового смартфона P40 Pro, запечатлив яркие моменты своих будней через ее объектив.

Жизнь Санды всегда была наполнена творчеством – она самый популярный издатель латышского журнала для девочек Avene, журналист с 20-летним опытом, кроме того, она успела поработать главным редактором таких известных изданий, как SHAPE, Ilustrētā Junioriem, Sportland Magazine и др. Создавая вокруг себя насыщенный визуальный мир, Санда верит, что через фото можно прожить еще одну жизнь, пережить приключения, создать истории.

Целенаправленный труд приносит плоды – фото на смартфон в том числе

Уже долгое время будни Санды находят отражение в ее профиле Instagram – через вдохновляющие тексты и фотографии. По ее мнению, важна не только композиция или фотографируемый объект, но и ощущения, которые способно создать изображение, и на него в значительной мере влияет камера телефона. «У меня есть профессиональная камера, на которую я снимаю, но после того, как я попробовала камеру нового флагмана Huawei P40 Pro, вынуждена признать, что возможности смартфонов также очень широки, а фотографии получаются качественные. Телефонные кадры стремительными шагами приближаются по качеству к снятым на фотокамеру». Также Сандра считает, что важна способность пользоваться функциями камеры так, чтобы раскрыть их истинный потенциал. «Обучаясь работе с камерой телефона Huawei, осваивая различные параметры изображения и особенности функций, можно приблизиться к профессиональному уровню. Но и самому автору нужно хоть немного углубиться в процесс создания фотографии, и тогда результат будет действительно качественным».

При тестировании камеры смартфона Санду особенно поразило, насколько хорошие результаты можно получить благодаря диафрагме камеры f/1,9, или Aperture. «Этот параметр камеры можно найти в автоматических настройках, и при правильном использовании можно фотографировать что угодно, даже случайные вещи, и снимки все равно выйдут невероятно красивыми. Кроме того, снимая на P40 Pro, можно довольно быстро понять, что тебе нравится, и какие функции больше всего подходят твоему стилю».

В современном продвинутом мире технологий планка камеры смартфонов поднята высоко – есть телефоны, камеры которых достойны углубленного изучения, и есть модели, обладающие потенциалом роста. Санда Краста говорит, что фотографии на новый телефон Huawei получаются настолько четкими, что порой возникает желание сделать снимок повторно, чтобы уделить больше внимания углу, фону или близости объекта. «Простые, будничные кадры на камеру такого уровня даже не хочется снимать. Результат настолько живой, что возникает желание еще глубже погрузиться в содержание изображения. Например, я фотографировала капли дождя на растениях, и они выглядели один в один как в жизни. Кроме того, самые качественные снимки мне удалось получить, снимая именно мелкие объекты – даже с фотоаппаратом я не добивалась такого результата».

Еще ближе к реальности

«Природные структуры и элементы – теперь все это можно увидеть через камеру телефона еще четче и детальнее. Люди привыкли воспринимать мир визуально, и смартфон может сделать эти эмоции еще ярче», – считает Санда, добавляя, что цель фотографий и других визуальных материалов – помочь нам познать такой мир, который мы часто просто не замечаем в повседневной жизни.

Во время тестирования камеры нового телефона P40 Pro самые сильные эмоции у нее вызвали вдохновленные природой кадры с каплями воды на лепестке розы. «Я смотрела на розы своими глазами, потом взглянула на экран и действительно поймала себя на мысли, что снимок, сделанный на телефон, мне нравится гораздо больше. Я показывала фотографию и своим друзьям, они тоже удивились, что такого результата можно добиться, используя только смартфон».

Искусство не знает границ, его цель – дать каждому самовыразиться, независимо от доступной техники, уровня подготовки или предыдущего опыта. «С помощью конкурса мобильной фотографии Next Image 2020 мы хотим мотивировать всех показать свой талант миру. В наши дни хороший фотограф – не тот, кому доступна зеркальная камера высшего класса, смартфон также является мощным инструментом, способным вызвать эмоции и запечатлеть что-то действительно красивое и необычное. Поэтому, чтобы поддержать новых участников, призовой фонд конкурса достиг 40 000 долларов США, кроме того, специальный приз – новый смартфон Huawei P40 Pro – получит и один победитель из Латвии. Работы можно подавать в шести концептуально различающихся категориях, среди них «Доброй ночи» (Good Night), «Живые моменты» (Live Moments) и «Лица» (Faces), поэтому думаю, что наиболее подходящий себе стиль сможет найти каждый», – рассказывает Алисе Цесниеце, руководитель по вопросам маркетинговой коммуникации Huawei Consumer Business Group в Латвии.