Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края. Тот предложение принял, сообщает "Дождь".
"Я готов, благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос Путина, готов ли он возглавить край.
В свою очередь нынешний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО, снят с должности в связи с утратой доверия, сообщается на сайте Кремля.
Контекст:
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву. Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах.
- Московский суд отправил Фургала в СИЗО на два месяца. Вину он не признает.
- В выходные, 11 и 12 июля, прошли акции в поддержку Фургала, ставшие самыми массовыми на Дальнем Востоке за несколько лет. По оценке СМИ, на первом митинге побывали до 30 тысяч человек, по данным полиции - до 12 тысяч. Далее митинги стали менее численными, но не утихают уже неделю.
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