Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"Я готов, благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос Путина, готов ли он возглавить край.

В свою очередь нынешний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО, снят с должности в связи с утратой доверия, сообщается на сайте Кремля.

Контекст: Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву. Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах.

Московский суд отправил Фургала в СИЗО на два месяца. Вину он не признает.

В выходные, 11 и 12 июля, прошли акции в поддержку Фургала, ставшие самыми массовыми на Дальнем Востоке за несколько лет. По оценке СМИ, на первом митинге побывали до 30 тысяч человек, по данным полиции - до 12 тысяч. ​Далее митинги стали менее численными, но не утихают уже неделю.