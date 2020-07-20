"Золотой мяч" не будет вручён впервые с 1956 года

France Football объяснил это решение исключительными обстоятельствами, вызванными пандемией Covid-19, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения приза.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников футбола. Многие писали о том, что сезон во всех топовых чемпионатах был закончен, а в августе завершатся и еврокубки, так почему же тогда нельзя вручить награду лучшему игроку?

Некоторые усмотрели в этом заговор против польского футболиста Роберта Левандовски, который по оценкам букмекеров был фаворитом "Золотого мяча". По мнению некоторых комментаторов, отмена церемонии связана с тем, что в этом году приз не достался бы Лионелю Месси или Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что церемония награждения "Золотым мячом" не будет проведена впервые с момента основания премии в 1956 году.

"Золотой мяч" - ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе.