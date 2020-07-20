ВИДЕО ⟩ Шестикратный чемпион мира упал с мотоцикла и сломал руку

По данным Motosport, Маркес прессинговал Маверика Вильялеса в борьбе за второе место, но вылетел с трассы, упал с мотоцикла на скорости 160 километров в час и получил перелом правой плечевой кости.

😱 @marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!



We wish the world champion the very best in his recovery! 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/BOSmDo7dfG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 19, 2020

"Это настоящий перелом, но без смещения, что дает надежду на то, что нервы целы и паралич руки не случится. Однако уверенности нет", - опубликовала пресс-служба MotoGP слова травматолога Хавьера Мира.

Также отмечается, что эта травма "редкая и очень плохая", так как нерв располагается очень близко к перелому. Судя по всему Марк Маркес рискует пропустить по меньшей мере четыре заезда.

По данным издания The Race, врачи всерьёз опасаются именно повреждения нерва. Последствия могут оказаться необратимыми: от небольшой потери чувствительности до недостаточно точной работы руки с рычагом газа мотоцикла.

Марк Маркес - шестикратный чемпион MotoGP. Он не пропустил ни одной гонки в турнире с 2011 года.