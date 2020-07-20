Вт, 21.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Шестикратный чемпион мира упал с мотоцикла и сломал руку

ФОТО: twitter.com/MotoGP

19 июля на этапе Гран-при MotoGP в Испании пилот команды Repsol Honda Team Марк Маркес попал в аварию. Видео опубликовано в Twitter MotoGP.

По данным Motosport, Маркес прессинговал Маверика Вильялеса в борьбе за второе место, но вылетел с трассы, упал с мотоцикла на скорости 160 километров в час и получил перелом правой плечевой кости.

"Это настоящий перелом, но без смещения, что дает надежду на то, что нервы целы и паралич руки не случится. Однако уверенности нет", - опубликовала пресс-служба MotoGP слова травматолога Хавьера Мира.

Также отмечается, что эта травма "редкая и очень плохая", так как нерв располагается очень близко к перелому. Судя по всему Марк Маркес рискует пропустить по меньшей мере четыре заезда.

По данным издания The Race, врачи всерьёз опасаются именно повреждения нерва. Последствия могут оказаться необратимыми: от небольшой потери чувствительности до недостаточно точной работы руки с рычагом газа мотоцикла.

Марк Маркес - шестикратный чемпион MotoGP. Он не пропустил ни одной гонки в турнире с 2011 года.

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