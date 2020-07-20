Вт, 21.07.2020
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Завершился срок подачи заявок на участие в выборах в Рижскую думу. Подано 15 списков

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Для внеочередных выборов в Рижскую думу зарегистрировано 15 списков кандидатов, свидетельствует опубликованная на сайте Центральной избирательной комиссии информация.

Сегодня завершился срок подачи заявок на участие во внеочередных выборах в Рижскую думу.

В ЦИК зарегистрированы: 

  • объединенный список партий Attīstībai/Par! и Progresīvie,
  • объединенный список национального объединения  TB/LNNK и Латвийского объединения регионов,
  • Новая консервативная партия,
  • партия Gods kalpot Rīgai,
  • партия "Согласие"
  • партия Jauna Vienotība,
  • Союза "зеленых" и крестьян,
  • партия Alternative,
  • партия Vienoti Latvijai,
  • "Русский союз Латвии",
  • партия центра,
  • партия действия,
  • национальный союз Taisnīgums,
  • партия Jauna Saskaņa,
  • партия KPV LV.

В общей сложности на посты в Рижской думе претендуют 718 кандидатов.

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