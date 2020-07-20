Завершился срок подачи заявок на участие в выборах в Рижскую думу. Подано 15 списков

Сегодня завершился срок подачи заявок на участие во внеочередных выборах в Рижскую думу.

В ЦИК зарегистрированы:

объединенный список партий Attīstībai/Par! и Progresīvie,

объединенный список национального объединения TB/LNNK и Латвийского объединения регионов,

Новая консервативная партия,

партия Gods kalpot Rīgai,

партия "Согласие"

партия Jauna Vienotība,

Союза "зеленых" и крестьян,

партия Alternative,

партия Vienoti Latvijai,

"Русский союз Латвии",

партия центра,

партия действия,

национальный союз Taisnīgums,

партия Jauna Saskaņa,

партия KPV LV.

В общей сложности на посты в Рижской думе претендуют 718 кандидатов.