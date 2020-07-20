Завершился срок подачи заявок на участие в выборах в Рижскую думу. Подано 15 списков

Для внеочередных выборов в Рижскую думу зарегистрировано 15 списков кандидатов, свидетельствует опубликованная на сайте Центральной избирательной комиссии информация.
Сегодня завершился срок подачи заявок на участие во внеочередных выборах в Рижскую думу.
В ЦИК зарегистрированы:
- объединенный список партий Attīstībai/Par! и Progresīvie,
- объединенный список национального объединения TB/LNNK и Латвийского объединения регионов,
- Новая консервативная партия,
- партия Gods kalpot Rīgai,
- партия "Согласие"
- партия Jauna Vienotība,
- Союза "зеленых" и крестьян,
- партия Alternative,
- партия Vienoti Latvijai,
- "Русский союз Латвии",
- партия центра,
- партия действия,
- национальный союз Taisnīgums,
- партия Jauna Saskaņa,
- партия KPV LV.
В общей сложности на посты в Рижской думе претендуют 718 кандидатов.
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