Футбол с Владимиром Ивановым: Первый промежуточный финиш "Вирслиги" - с сюрпризами и поспешными выводами

Время подведения первых итогов "Вирслиги" - это и есть девятый тур чемпионата страны по футболу, матчи которого пройдут 21 и 22 июля. Снова пять матчей, снова пять загадок и ожидание ответов на вопросы, которые подвисли уже давно. На этой неделе мы выясним, продлится ли победная серия "Риги" Олега Кононова до семи матчей, завершив первый круг лидером, сможет ли РФШ финишировать вровень с действующим чемпионом Латвии, порадует ли наконец-то своих болельщиков "Лиепая" или снова пробьет дно. Предстоящие матчи пройдут в Риге, Тукумсе, Даугавпилсе и Елгаве.
В первый день тура, то есть во вторник, 21 июля, лишь одна игра с точки зрения интриги не может считаться топовой. Дело в том, что идущий с двумя очками на последнем месте турнирной таблицы "Тукумс" может лишь мечтать о том, чтобы насолить РФШ, причем даже дома. Команда Виктора Мороза, на старте выдавшвая семь побед, проиграла недавно "Риге", да еще на своем поле - 1:2, а потому срочно требует перезагрузки.
Работа над ошибками наверняка была сделана, так что "Тукумсу" в этой ситуации не позавидуешь. Да, команда Юргиса Калнса наконец-то начинает "взрослеть" (в прошлом туре "Тукумс" выдал свою лучшую игру в сезоне, на выезде поделив очки с "Лиепаей" - 2:2), но в то, что она в состоянии заставить нервничать РФШ, пока как-то не верится. С этой точки зрения два других матча этого дня куда более загадочны, что ли.
Во-первых, "Рига" на стадионе "Сконто" принимает бронзового призера прошлогоднего первенства "Вентспилс". Пожалуй, это центральная игра 9-го тура.
Ясно, что фаворит здесь "Рига", ясно, что даже в таком статусе хозяева поля не будут валять дурака. Но и "Вентспилс" сейчас явно тормозит - два поражения и ничья в последних трех турах не делают чести команде, которая перед вторым кругом как-то непривычно находится ниже третьего места.
Одна из главных проблем "желто-синих" - дисциплина. Уж слишком много карточек, в том числе и красных, слишком много недовольства судейством, слишком много лишних эмоций и относительно мало набранных очков (11 баллов в восьми играх). Понятно, что гости постараются первый круг завершить на мажорной ноте. Но исходя из того, какую игру сейчас демонстрируют рижане, даже одно очко для курземцев в этот вечер будет наградой.
Команда Олега Кононова наверняка ставит задачу как можно быстрее оторваться от всех своих преследователей, не только от РФШ. Но не надо забывать, порой все решается не в очных спорах главных конкурентов на завоевание титула.
Игры с командами второго эшелона тут тоже крайне важны. Уверен, "Рига" ни в коем случае не собирается раздаривать очки тем, кто, может быть, и не является претендентом на "золото". А значит настрой будет запредельным. Так что "Вентспилсу" нужно готовиться к труднейшему испытанию.
Во-вторых, "Метта" принимает "Валмиеру", и поймавшая кураж команда Тамаза Пертии постарается на стадионе "Даугава" продлить свою беспроигрышную серию до шести игр. Все предпосылки для этого есть, начиная с налаженной игры в обороне и заканчивая разыгравшимся нигерийцем Арокодаре (5 голов).
В среду, 22 июля, отчетный тур завершится матчами "Даугавпилс" - "Спартак" и "Елгава" - "Лиепая". В первом случае сойдутся две самые нестабильные команды лиги, во втором - две, на долю которых выпала самая большая критика в первом круге.
В Даугавпилсе хотя бы есть смысл ждать очередных шедевров Оффора или Неманьи Белаковича (сербский капитан юрмальчан - лучший бомбардир чемпионата Латвии с семью забитыми мячами).
В Елгаве уж точно никакого безумства футбольных красок не ждешь. Почему? Потому что команда Олега Кубарева, увы, одна из самых безликих в "Вирслиге", а "Лиепая" тяжело болеет, и пока нет никаких признаков выздоровления.
Но кто из этих двух коллективов пойдет на поправку быстрее, узнаем как раз в среду. У гостей есть шанс прервать свою черную полосу (четыре поражения и ничья), у "Елгавы" - порадовать своих болельщиков, как минимум обозначив борьбу за еврокубковую зону.
Да, и еще один немаловажный факт. С 20 июля в чемпионате Латвии открылось трансферное окно. Так что у всех участников первенства есть возможность "дозаправиться", а значит во втором и третьем кругах мы, может быть, будем лицезреть совсем другую "Вирслигу". А что, я только "за".
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!