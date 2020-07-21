Футбол с Владимиром Ивановым: Первый промежуточный финиш "Вирслиги" - с сюрпризами и поспешными выводами

В первый день тура, то есть во вторник, 21 июля, лишь одна игра с точки зрения интриги не может считаться топовой. Дело в том, что идущий с двумя очками на последнем месте турнирной таблицы "Тукумс" может лишь мечтать о том, чтобы насолить РФШ, причем даже дома. Команда Виктора Мороза, на старте выдавшвая семь побед, проиграла недавно "Риге", да еще на своем поле - 1:2, а потому срочно требует перезагрузки.

Работа над ошибками наверняка была сделана, так что "Тукумсу" в этой ситуации не позавидуешь. Да, команда Юргиса Калнса наконец-то начинает "взрослеть" (в прошлом туре "Тукумс" выдал свою лучшую игру в сезоне, на выезде поделив очки с "Лиепаей" - 2:2), но в то, что она в состоянии заставить нервничать РФШ, пока как-то не верится. С этой точки зрения два других матча этого дня куда более загадочны, что ли.

Во-первых, "Рига" на стадионе "Сконто" принимает бронзового призера прошлогоднего первенства "Вентспилс". Пожалуй, это центральная игра 9-го тура.

Ясно, что фаворит здесь "Рига", ясно, что даже в таком статусе хозяева поля не будут валять дурака. Но и "Вентспилс" сейчас явно тормозит - два поражения и ничья в последних трех турах не делают чести команде, которая перед вторым кругом как-то непривычно находится ниже третьего места.

ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Одна из главных проблем "желто-синих" - дисциплина. Уж слишком много карточек, в том числе и красных, слишком много недовольства судейством, слишком много лишних эмоций и относительно мало набранных очков (11 баллов в восьми играх). Понятно, что гости постараются первый круг завершить на мажорной ноте. Но исходя из того, какую игру сейчас демонстрируют рижане, даже одно очко для курземцев в этот вечер будет наградой.

Команда Олега Кононова наверняка ставит задачу как можно быстрее оторваться от всех своих преследователей, не только от РФШ. Но не надо забывать, порой все решается не в очных спорах главных конкурентов на завоевание титула.

Игры с командами второго эшелона тут тоже крайне важны. Уверен, "Рига" ни в коем случае не собирается раздаривать очки тем, кто, может быть, и не является претендентом на "золото". А значит настрой будет запредельным. Так что "Вентспилсу" нужно готовиться к труднейшему испытанию.

Во-вторых, "Метта" принимает "Валмиеру", и поймавшая кураж команда Тамаза Пертии постарается на стадионе "Даугава" продлить свою беспроигрышную серию до шести игр. Все предпосылки для этого есть, начиная с налаженной игры в обороне и заканчивая разыгравшимся нигерийцем Арокодаре (5 голов).

ФОТО: Valmiera FC/Facebook

В среду, 22 июля, отчетный тур завершится матчами "Даугавпилс" - "Спартак" и "Елгава" - "Лиепая". В первом случае сойдутся две самые нестабильные команды лиги, во втором - две, на долю которых выпала самая большая критика в первом круге.

В Даугавпилсе хотя бы есть смысл ждать очередных шедевров Оффора или Неманьи Белаковича (сербский капитан юрмальчан - лучший бомбардир чемпионата Латвии с семью забитыми мячами).

В Елгаве уж точно никакого безумства футбольных красок не ждешь. Почему? Потому что команда Олега Кубарева, увы, одна из самых безликих в "Вирслиге", а "Лиепая" тяжело болеет, и пока нет никаких признаков выздоровления.

Но кто из этих двух коллективов пойдет на поправку быстрее, узнаем как раз в среду. У гостей есть шанс прервать свою черную полосу (четыре поражения и ничья), у "Елгавы" - порадовать своих болельщиков, как минимум обозначив борьбу за еврокубковую зону.

Да, и еще один немаловажный факт. С 20 июля в чемпионате Латвии открылось трансферное окно. Так что у всех участников первенства есть возможность "дозаправиться", а значит во втором и третьем кругах мы, может быть, будем лицезреть совсем другую "Вирслигу". А что, я только "за".