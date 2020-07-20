"Черные ящики" сбитого в Иране украинского Boeing прибыли во Францию

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"Черные ящики" украинского "Боинга", сбитого в Иране в январе, прибыли во Францию

"Черные ящики" украинского "Боинга", сбитого в Иране в январе, прибыли во Францию

"Черные ящики" сбитого иранскими военными украинского авиалайнера, на борту которого в январе погибли все 176 человек, прибыли в Париж.

Ожидается, что их доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации на анализ 21 июля.

Иран накануне переправил самописец со сбитого в январе украинского лайнера во Францию с целью получить информацию с устройства. Помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что "черный ящик" был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.

Иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными, когда они готовились к возможной контратаке после обстрела баз с американскими военными в Ираке, предпринятого в ответ на убийство США 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.

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