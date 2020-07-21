Министр: Возможно, ученики 1-6-х классов будут учиться очно даже в случае "второй волны" Covid-19

В Латвии для учащихся первых-шестых классов планируется обеспечить очное обучение даже в условиях возможной "второй волны" Covid-19, сказала министр образования Илга Шуплинска в передаче Rīta panorāmа телеканала LTV.
Политик повторила, что Министерство образования и науки в первую очередь готовится к возобновлению очного обучения в латвийских школах с 1 сентября, но "вариант Б" предусматривает повторное использование процесса дистанционного обучения с некоторыми изменениями по сравнению с первым подобным опытом этой весной.
Министр отметила, что именно в 1-6-х классах в случае новой вспышки Covid-19 обучение может продолжаться в школах, поскольку именно в этом возрасте детям труднее учиться без поддержки учителей и наибольшее бремя в организации учебного процесса ложится на родителей.
Шуплинска признала, что с медицинскими работниками не обсуждался какой-то конкретный показатель заболеваемости, после которого будет необходимо перейти на дистанционное обучение.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки планирует много изменений, связанных с выводами по результатам дистанционного учебного процесса.
По словам Шуплинской, опрос школьников, их родителей и педагогов, проведенный министерством и Edurio, показывает, что 80-85% из них оценили процесс дистанционного обучения как хороший и очень хороший.
Она сообщила, что основные проблемы были связаны с тремя аспектами. Во-первых, большая часть работы учителей заключалась в создании обратной связи, потому что в основном учителя использовали электронную почту для общения. Во-вторых, родителям было сложно и времязатратно объяснять детям задачи, а третьим аспектом стало то, что только 20-25% школ использовали онлайн-уроки.
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