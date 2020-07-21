"Плевок Кремля". Почему успокаивать Хабаровск отправили молодого депутата от ЛДПР

"Не уверен, что в Хабаровске [протестующим] людям станет легче и лучше от того, что им прислали из Москвы губернатора, пусть даже ЛДПРовца", - сказал Би-би-си политтехнолог Григорий Казанков.

Ставка Кремля на "уступку" региона ЛДПР может не сработать. Хабаровский край вступился за губернатора, а не за партию

Арест Фургала и задержание нескольких краевых депутатов от ЛДПР спровоцировало в партии бурную реакцию. Ее лидер Владимир Жириновский грозился уходом из Думы и с трибуны даже обвинил власти в действиях "как при Сталине". Спикеру Вячеславу Володину тогда пришлось попросить лидера ЛДПР "не создавать политическую обстановку и напряжение".

Угрозы, впрочем, так и остались угрозами, к тому же руководитель партии больше к столь жесткой риторике не прибегал.

Политтехнолог Казанков отмечает: Кремлю было важнее успокоить Хабаровск, а не фракцию ЛДПР в Думе. В самом Хабаровском крае ЛДПР по-прежнему контролирует местное заксобрание. Еще до назначения Дегтярева его кандидатуру называли компромиссной - молодой член самой популярной в регионе партии мог снять напряжение, оставаясь удобным контролируемым вариантом для Москвы".

"По крайней мере он не единоросс, а ЛДПРовец, поэтому есть надежда, что хотя бы часть хабаровчан воспримет его назначение как доказательство того, что Кремль "уважает" их выбор", - попытался понять логику Кремля политолог Аббас Галлямов. Но такая ставка не сработает, уверен Александр Кынев.

"За десять дней протестов на митингах не было ни одного партийного флага. Россия - страна персонализированной политики, где поддерживают людей, а не партии", - рассуждает политолог. По его словам, у Фургала был "личный контракт" с жителями Хабаровского края, а сама ЛДПР пользуется популярностью лишь по той причине, что ее поддерживал "народный губернатор".

Теперь же, говорит Кынев, ЛДПР может растерять позиции в регионе: "Кремль играет в шашни с ЛДПР, но конфликт у него был не с ЛДПР, а именно с жителями Хабаровского края. ЛДПР в результате того, что согласилась на выбор такого человека, только потеряет - вместо бонуса на следующих выборах она столкнется с электоральным ущербом". "История же не о том, что силовики забрали ЛДПРовца, а о том, что забрали человека, которого они выбрали", - соглашается с ним политолог Казанков.

В самой партии, однако, рисуют более радужные перспективы. Жириновский публично поблагодарил Путина за назначение Дегтярева и пообещал, что представители ЛДПР "наведут порядок в Хабаровске". Правда, и про старого губернатора Жириновский пообещал не забывать: "Продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто ввиду недостаточности улик".

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