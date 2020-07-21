"Плевок Кремля". Почему успокаивать Хабаровск отправили молодого депутата от ЛДПР

В охваченный протестами Хабаровский край прислали нового губернатора - им будет кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, до сих пор известный в основном по инициативам вроде запрета оборота долларов в России и перекраской Кремля в белый цвет. Би-би-си рассказывает о том, как протестующий Хабаровск встретил Дегтярева и с какими проблемами он может столкнуться.
Указ об увольнении Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия" российский президент Владимир Путин подписал, когда в Хабаровске был глубокий вечер. Люди как раз разошлись с очередного митинга в поддержку Фургала, когда информагентства передали сообщения о назначении нового главы края. Утром в пятницу Дегтярев прилетел в Хабаровск.
Руководить регионом президент поставил 39-летнего Михаила Дегтярева, депутата Госдумы от ЛДПР, который стал самым молодым среди глав российских регионов.
Дегтяреву, одному из немногих известных на федеральном уровне членов партии, предстоит руководить регионом, который вот уже полторы недели охвачен протестами. Десятки тысяч человек вышли на улицы после того как Фургала, два года сенсационно победившего на выборах кандидата единоросса и действующего губернатора Вячеслава Шпорта, задержали по обвинению в причастности к заказным убийствам.
Замену хабаровскому "народному губернатору" подбирали 12 дней, а исправлять ситуацию в регионе лично поехал полпред Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Опрошенные Би-би-си эксперты сходятся во мнении - успокоить всколыхнувший край Дегтяреву, несмотря на поддержку Кремля, будет очень непросто. К вечеру понедельника по московскому времени под последним постом Дегтярева в "Инстаграме" было уже полторы тысячи гневных комментариев, самый популярный из которых: "Вы не нужны Хабаровскому краю".
Успокоит ли назначение Дегтярева протестующий Хабаровск?
Как Дегтярева встречает Хабаровск
В Хабаровске с раннего утра вторника начались совещания в полпредстве президента по Дальнему Востоку и в краевом правительстве. Чиновники начали подготовку к прибытию Дегтярева.
"Очень насыщенно, мы с самого утра на работе. Готовимся", - сказал Би-би-си высокопоставленный чиновник. Кроме того, прошли заседания фракции ЛДПР в городской думе и в краевом парламенте.
Один из депутатов городской Думы Александр Каян, известный в Хабаровске как блогер "Злой дальневосточник", объявил о том, что выходит из ЛДПР. "Я сторонник Фургала, пришел в партию за ним. Сейчас, когда Сергея Ивановича отправили в отставку, не вижу смысла оставаться в партии", - сказал Би-би-си Каян.
Объявил о выходе из ЛДПР и депутат краевого парламента Петр Емельянов. В ответ на вопрос Би-би-си о причинах он заявил следующее: "Не согласен с позицией партии по Фургалу. И не понимаю назначение Москвы [Дегтярева].
Самолет с Дегтяревым прибыл в Хабаровск около 12:00 по местному времени (05:00 по Москве). За три часа до этого поступил звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в аэропорту. Из аэропорта Дегтярев сразу же направился в правительство.
На 16:00 по местному времени запланировано представление нового главы региона и пресс-конференция, на которую съемочную группу Русской службы Би-би-си аккредитовать отказались.
С презентацией Дегтярева в Хабаровске начались какие-то качели. Назначили поесс-конф на 14 часов, потом перенсли на 16 часов. Теперь говорят, что вообще отменили и ограничатся подходом к краевому каналу Губерния в аэропорту pic.twitter.com/hTRWBqAARR— козлов (@petrkozlov) July 21, 2020
В аэропорту Дегтярев, что в Хабаровском кране живут свободные и законопослушные люди: "Планирую по региону передвигаться динамично, встречаться с людьми, бывать на предприятиях. Ну, а сам край, он большой, где живут очень хорошие люди, свободные люди, законопослушные люди".
Он также предупредил об угрозе коронавируса и, не упомянув о протестах, призвал соблюдать социальную дистанцию: "Есть тревожные сигналы, что пандемия в очередной раз может проявить свою агрессию".
Затем состоялось представление Дегтярева региональным чиновникам.
Встреча закончилась. Участники начали разъезжаться. Смог поговорить с мэром Хабаровска Кравчуком,который обвинял участников акций за Фургала, что они выходили за деньги». Он сказал, что «на встрече с Дегтяревым митинги не обсуждались». Любопытно,что же тогда обсуждалось? pic.twitter.com/IRhZ3SR1nU— козлов (@petrkozlov) July 21, 2020
Жители Хабаровска, с которыми корреспондент Би-би-си поговорил на улицах города, восприняли назначение Дегтярева без воодушевления. "Слышали. Но мы требуем вернуть Фургала", - сказал один из прохожих, отказавшись назвать свое имя.
Другой житель Хабаровска по имени Валентин сказал Би-би-си, что к отставке Фургала и назначению врио Дегтярева относится индифферентно. "Я их обоих не знаю. Мне все равно", - сказал он.
Вечером в городе вновь запланирована акция сторонников Сергея Фургала. Это будет уже 11-й день протестов.
Показательно вот что: за всю неделю здесь на митингах не было ни единой камеры федеральных и краевых каналов. Зато сегодня прям ажиотаж. pic.twitter.com/S5h5kmY9SH— козлов (@petrkozlov) July 21, 2020
Дегтярев - участник "кадрового резерва" под патронажем Путина
Свою политическую карьеру Михаил Дегтярев начинал в Самаре, родном для себя городе. В 2003 году, еще учась на инженера в аэрокосмическом университете, он вступил в "Единую Россию" и пропутинское движение "Молодежное единство" - в будущем оно станет известна как "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР).
Местную ячейку МГЕР Дегтярев вскоре возглавил и в этом же качестве был избран заместителем председателя Самарского молодежного парламента. В 2004 году, в возрасте 22 лет, молодой политик был избран депутатом Самарской областной думы.
В 2005 году Дегтярев неожиданно вышел из "Единой России" и сделал ставку на ЛДПР. Но его отношения с властью это нисколько не испортило - в 2009 году его включили в так называемый "кадровый резерв", который находится под личным патронажем Владимира Путина.
Там он находится до сих пор, как в "школе губернаторов" - программе РАНХиГС и администрации президента. Год назад Дегтярев участвовал в гонке на лодках-драконах, который устроили для слушателей программы, бок о бок с высокопоставленными силовиками, писало издание РБК.
За годы работы в Думе Дегтярев запомнился в основном одиозными инициативами
"Фигура неоднозначная, на грани того, что можно назвать маргинальностью, и люди могут воспринять его назначение как издевательство", - охарактеризовал путинского назначенца политолог Аббас Галлямов. Продвигаясь по партийной лестнице, в 2011 году Дегтярев впервые избрался депутатом Думы. За время работы в парламенте он стал одним из немногих членов ЛДПР, узнаваемых за пределами Москвы - в первую очередь, благодаря одиозным инициативам.
В 2013 году депутат предложил запретить донорство крови геям, в 2014 году - ограничить оборот долларов в России. А еще разработать ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, заменить государственный гимн на "Боже, царя храни!", перекрасить Кремль в белый цвет, ввести День трезвости и запретить иностранному бизнесу использовать бренд "водка". Интересно, что из статьи о Дегтяреве в "Википедии" раздел "инициативы" пропал.
Дегтярев дважды баллотировался на пост мэра Москвы - в 2013 и 2018 годах - оба раз как спойлер Сергея Собянина, и в обоих случаях занимал предпоследнее место. В 2013 году он вел кампанию под лозунгом "Самый молодой кандидат в мэры Москвы за всю историю нашего города. Этот человек является кристально чистым". Во время дебатов он запомнился тем, что часто говорил о себе в третьем лице: "Из всех кандидатов только у Дегтярева есть совесть!" - агитировал за себя кандидат от ЛДПР.
Параллельно с продвижением в СМИ Дегтярев продвигался и в партии, в 2014 году возглавив блог агитации и пропаганды ЛДПР. Депутат вошел в свиту Жириновского и неизменно маячил за его спиной во время пресс-подходов в Думе и других публичных мероприятий. В 2016 году политику отдали в управление целый комитет, правда, не слишком влиятельный - по физической культуре и спорту.
Дегтярев - неудачный выбор на пост губернатора, считает политолог Александр Кынев.
"Фактически центр продолжает жесткую линию по отношению к краю. Считать Дегтярева уступкой невозможно, он никакого отношения к краю и протестующим не имеет. Ни одно из требований, которые высказывались митингующими, удовлетворено не было", - сказал он Би-би-си.
"До рассмотрения персоналии вообще может не дойти, люди просто воспримут его назначение как "плевок" Кремля, как демонстративное игнорирование их требований, - вторит Кыневу политолог Галлямов. - В этом случае протесты продолжатся".
Дегтярев - "варяг". Для Хабаровского края, где все главы регионов были местными, это проблема
Кынев напомнил, что до назначения Дегтярева в Хабаровском крае еще не было "губернаторов-варягов" - людей, которые приехали туда из других регионов.
"Это назначение - неуважение к Хабаровску, краю с очень выдержанной идентичностью и региональной самобытностью", - добавил Кынев. Галлямов также предупреждает, что Дегтярева в Хабаровске могут воспринять как "москвича", и этот факт перекроет все плюсы от того, что он не единоросс.
А вот Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, посчитал, что назначением Дегтярева Москва, наоборот, удовлетворила требования хабаровчан: "Он соответствует требованию хабаровчан не назначать москвича - Михаил Владимирович родом из Самары... Самый подходящий кадр для Хабаровска. Молодой, инженер, с хорошим складом ума. Хабаровчане должны радоваться - им не прислали представителя "Единой России".
"Не уверен, что в Хабаровске [протестующим] людям станет легче и лучше от того, что им прислали из Москвы губернатора, пусть даже ЛДПРовца", - сказал Би-би-си политтехнолог Григорий Казанков.
Ставка Кремля на "уступку" региона ЛДПР может не сработать. Хабаровский край вступился за губернатора, а не за партию
Арест Фургала и задержание нескольких краевых депутатов от ЛДПР спровоцировало в партии бурную реакцию. Ее лидер Владимир Жириновский грозился уходом из Думы и с трибуны даже обвинил власти в действиях "как при Сталине". Спикеру Вячеславу Володину тогда пришлось попросить лидера ЛДПР "не создавать политическую обстановку и напряжение".
Угрозы, впрочем, так и остались угрозами, к тому же руководитель партии больше к столь жесткой риторике не прибегал.
Политтехнолог Казанков отмечает: Кремлю было важнее успокоить Хабаровск, а не фракцию ЛДПР в Думе. В самом Хабаровском крае ЛДПР по-прежнему контролирует местное заксобрание. Еще до назначения Дегтярева его кандидатуру называли компромиссной - молодой член самой популярной в регионе партии мог снять напряжение, оставаясь удобным контролируемым вариантом для Москвы".
"По крайней мере он не единоросс, а ЛДПРовец, поэтому есть надежда, что хотя бы часть хабаровчан воспримет его назначение как доказательство того, что Кремль "уважает" их выбор", - попытался понять логику Кремля политолог Аббас Галлямов. Но такая ставка не сработает, уверен Александр Кынев.
"За десять дней протестов на митингах не было ни одного партийного флага. Россия - страна персонализированной политики, где поддерживают людей, а не партии", - рассуждает политолог. По его словам, у Фургала был "личный контракт" с жителями Хабаровского края, а сама ЛДПР пользуется популярностью лишь по той причине, что ее поддерживал "народный губернатор".
Теперь же, говорит Кынев, ЛДПР может растерять позиции в регионе: "Кремль играет в шашни с ЛДПР, но конфликт у него был не с ЛДПР, а именно с жителями Хабаровского края. ЛДПР в результате того, что согласилась на выбор такого человека, только потеряет - вместо бонуса на следующих выборах она столкнется с электоральным ущербом". "История же не о том, что силовики забрали ЛДПРовца, а о том, что забрали человека, которого они выбрали", - соглашается с ним политолог Казанков.
В самой партии, однако, рисуют более радужные перспективы. Жириновский публично поблагодарил Путина за назначение Дегтярева и пообещал, что представители ЛДПР "наведут порядок в Хабаровске". Правда, и про старого губернатора Жириновский пообещал не забывать: "Продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто ввиду недостаточности улик".
Кремль нашел выход из кризиса. Переложив ответственность за него на ЛДПР
Решение назначить руководить Хабаровским краем Дегтярева скорее аппаратное, чем политическое, считает политолог Аббас Галлямов: "Кремль просто переложил ответственность за ситуацию в крае на ЛДПР: дескать, мы теперь не при чем, сами разбирайтесь".
Администрация президента пошла на это, чтобы и выиграть время, и не оставить регион без управления, отмечает политолог Константин Калачев: "Кремль изящно подменил понятия. Типа хабаровчане выбрали не Фургала, а ЛДПР. Вот вам новый из ЛДПР. Не понравится, будет неизбираем, можно даже в конкурентные выборы поиграть".
По его мнению, власть таким образом создала себе пространство для маневра: либо Дегтярев возьмет ситуацию под контроль, либо не справится, и тогда ему на замену можно будет подыскать оптимальную фигуру. "[Например], устроить конкурентные выборы, на которых победит единоросс", - предполагает Калачев.
Политолог Казанков, впрочем, с ним не согласен: "Если бы был кандидат у Кремля - его бы предъявили. У "Единой России" в крае сильного лидера нет".
По словам Кынева, сложно предсказать, как назначение Дегтярева скажется на массовости протеста: "Все-таки у людей была надежда, что они смогут продавить власть, и этой надежды станет меньше". Но поддержкой населения молодой губернатор пользоваться не будет, а сами избиратели "станут злее", говорит политолог.
В ближайшие месяцы Дегтярев будет работать в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. Новые выборы в крае, скорее всего, состоятся через год. Предположить, что Дегтярев сможет уверенно победить на них без "масштабных фальсификаций" - трудно, полагает политолог Кынев.
"Договариваться в Кремле не захотели - тем больше получат в ответ, - резюмирует Кынев. - Дальний Восток - не та территория, с которой я бы на их месте шутил. Любой повод, неважно какой - от коммунального до экономического - будет сопровождаться взрывом и протестами. Теперь это бесконечное минное поле".
Дело Фургала
Сергея Фургала задержали 9 июля и самолетом доставили в Москву.
По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Все они связаны с торговлей металлом - этим активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.
16 июля Следственный комитет заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к двум убийствам и покушению.
Сам губернатор вину не признает.
Сергей Фургал, депутат Думы трех созывов от ЛДПР, стал губернатором Хабаровского края по результатам выборов, прошедших осенью 2018 года. На них он победил действующего главу региона Вячеслава Шпорта, которого поддерживали Кремль и "Единая Россия".
После сенсационной победы Фургала называли в регионе "народным губернатором".