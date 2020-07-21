В Украине вооруженный преступник захватил автобус с пассажирами
Утром 21 июля в центре украинского города Луцк вооруженный преступник захватил пассажирский автобус, сообщает полиция Волынской области. Изначально сообщалось о 20 захваченных, но потом Служба безопасности Украины (СБУ) уточнила, что их 10.
Новость дополняется
Около 13:00 мужчина, захвативший заложников в центре Луцка, выбросил из окна гранату Ф-1, но она не взорвалась.
Преступник представился как Максим Плохой, а причиной своих действий назвал несогласие с властями. Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривош Максим.
Сообщается, что захватчик опубликовал пост в соцсетях, в котором объяснил свой поступок и выдвинул требования.
Захвативший автобус с заложниками в Луцке заявил, что заложил взрывчатку в людном месте города.
Вскоре стало известно, что взрывотехники в Киеве обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Об этом в социальной сети Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.
По словам мэра столицы, около 12:00 по киевскому времени в полицию поступил экстренный звонок о минировании двух киосков на Оболонском проспекте. Всех людей срочно эвакуировали. В результате правоохранители нашли взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и киосками, ее обезвредили, написал Кличко.
⚡️Друзі! Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський». Близько 12 години дня...Опубликовано Віталій Кличко Вторник, 21 июля 2020 г.
Связано ли это с событиями в Луцке - не известно.
Как развивались события в Луцке?
Перед захватом автобуса Максим Плохой опубликовал пост в Twitter, в котором, в частности, поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".
Он потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в YouTube заявления о том, что именно они - террористы в законе.
По данным правоохранительных органов, при себе злоумышленник имеет взрывчатку и оружие. В полиции сообщили, что он находился на психиатрическом лечении. Установлено, что Кривош ранее был дважды судим и отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.
В области введен оперативный план "Заложник", центр города оцеплен полицией. Информации о пострадавших пока не поступало. В автобусе разбиты стекла, иногда слышна стрельба.
Видео: Кадры очевидцев с места происшествия
На место происшествия выехал спецназ, готовый штурмовать автобус и обезвредить преступника. В Луцк также выехал глава МВД Арсен Аваков. Представители властей сообщили, что на контакт мужчина не идет. Источник "Интерфакс-Украины" рассказал, что мужчина "периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что взял под личный контроль эту ситуацию.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!