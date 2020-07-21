Исследование BKUS: У переболевших Covid-19 детей - температура, усталость и потеря обоняния

Представители больницы рассказали, что на призыв отозваться тех, чьи дети переболели Covid-19, откликнулись родители 28 пациентов. Целью исследования является оценка состояния здоровья и дальнейший мониторинг в больнице.

В настоящее время исследования продолжаются, однако первые результаты показывают, что у восьми из 28 детей, которые недавно вылечились от Covid-19, был как минимум один или даже больше признаков поствирусного синдрома.

Дети жалуются на продолжительную лихорадку, головные боли, боли в суставах, необъяснимую усталость и полную потерю обоняния.

Заместитель руководителя BKUS Яна Паваре подчеркнула, что полученные результаты могут существенно помочь в оказании дальнейшей помощи и поддержки детям, которые переболели Covid-19.

Она пояснила, что специалисты BKUS провели углубленную оценку физического здоровья детей, уделяя особое внимание возможным отдаленным последствиям и признакам поствирусного синдрома, психоэмоциональным чувствам ребенка во время и после заболевания, а также когнитивным функциям.

"Мы будем продолжать следить за здоровьем этих детей в долгосрочной перспективе. Очень важно, чтобы дети с Covid-19 могли в полной мере вернуться к жизни здоровыми и радостными", - сказала Паваре. Она также призвала присоединиться к исследованию и других латвийских детей, переболевших Covid-19.