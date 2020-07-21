"Учиться в школе, а не на кухне". У Минобразования - протест против бессрочного удаленного обучения

Сегодня у здания Министерства образования и науки (МОН) собралось около 30 человек, чтобы выразить протест против введения бессрочного удаленного обучения школьников.
Организаторы митинга, Русский союз Латвии (РСЛ), заявили в социальных сетях, что правительство планирует "взвалить на родителей" не только покупку компьютеров и оплату интернета, но и "фактическое замещение учителей".
Люди принесли с собой плакаты, на которых написано, что дети должны учиться "в школе, а не на кухне", а также изображена министр образования Илга Шуплинска.
Как сообщил центр исследовательской журналистики Re:Baltica, Министерство образования и науки готовит поправки, предусматривающие, что удаленное обучение на компьютере является одной из форм очного обучения, а компьютер - индивидуальным учебным средством, которое школьнику обеспечивает семья.
Нельзя исключать, что протест, инициированный Русским союзом Латвии, является предвыборной кампанией партии.
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