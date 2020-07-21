Ср, 22.07.2020
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  • "Учиться в школе, а не на кухне". У Минобразования - протест против бессрочного удаленного обучения

"Учиться в школе, а не на кухне". У Минобразования - протест против бессрочного удаленного обучения

Министерство образования и науки

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня у здания Министерства образования и науки (МОН) собралось около 30 человек, чтобы выразить протест против введения бессрочного удаленного обучения школьников.

Организаторы митинга, Русский союз Латвии (РСЛ), заявили в социальных сетях, что правительство планирует "взвалить на родителей" не только покупку компьютеров и оплату интернета, но и "фактическое замещение учителей".

Люди принесли с собой плакаты, на которых написано, что дети должны учиться "в школе, а не на кухне", а также изображена министр образования Илга Шуплинска.

Как сообщил центр исследовательской журналистики Re:Baltica, Министерство образования и науки готовит поправки, предусматривающие, что удаленное обучение на компьютере является одной из форм очного обучения, а компьютер - индивидуальным учебным средством, которое школьнику обеспечивает семья.

Нельзя исключать, что протест, инициированный Русским союзом Латвии, является предвыборной кампанией партии.

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