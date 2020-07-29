Мы выбираем спорт! ⟩ Панкратион: Здесь в сто раз труднее, чем в школе

С чего всё началось?

Манвел Исаджанян - руководитель проекта Ghetto Fight, общественный деятель, тренер по панкратиону и даже YouTube блогер. Правда, сам Манвел себя не считает блогером. На канале Manvel Knows Исаджанян публикует интервью с людьми, которые так или иначе связаны с единоборствами в Латвии.

Панкратион - это один из старейших видов единоборства, который сочетает в себе элементы борьбы и кулачного боя. Панкратион возник в Древней Греции и был представлен в программе Олимпийских игр в 648 году до нашей эры. На протяжении длительного времени он был забыт, получил второе рождение сравнительно недавно, но уже успел приобрести большую популярность во всём мире.

Манвел пришёл в панкратион, когда ему было 19 лет. До этого он занимался дзюдо, боксом, кикбоксингом. Тренером Манвела стал Сергей Домнин, а занятия проходили в Иманте в 96-й средней школе.

"Как и все дети моего возраста в то время - искал себя. Слава богу у родителей была возможность давать такой выбор. Я и в футбол играл, и на пианино играл, и в кимано по залу ходил", - вспоминает Манвел.

Манвел рассказал, что в то время соревнований было мало, а панкратион только начинался и не был так развит, как сейчас. Кроме того, из-за того что Манвел всегда был тяжеловесом, нужно было очень постараться, чтобы найти соперников для него.

"Ну где-то 10 боёв у меня наберётся. Но я всегда открыто говорил, что я никогда не был каким-то суперспортсменом. Я больше занимался какими-то организационными вопросами. Достижений каких-то больших у меня не было. Из серьёзных достижений - победа на чемпионате Кенгарагса по джиу-джитсу", - с улыбкой вспоминает Манвел.

Спустя семь или восемь лет Манвел стал тренером, хотя не планировал этого делать и никогда не думал, что свяжет с этим свою жизнь. "Начал тренировать в 25 лет. Сначала у меня тренировались только армяне. Потом начали приходить бледнолицые", - смеясь вспоминает Исаджанян.

3 мая исполнилось десять лет, как Манвел стал тренером по панкратиону. По этому случаю он планировал сделать большой праздник, пригласить тех, с кем когда-то начинал, вручить награды... К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и праздник перенесли на 2021 год.

Манвел Исаджанян ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во сколько начинать и что ждёт ребёнка?

Сам Манвел пришёл в панкратион, когда ему было 19 лет. По словам тренера, это не поздно. "Ко мне на тренировки приходят ребята, которым уже за тридцать. Есть яркий пример - ко мне пришёл боец, у которого дети, жена, работа. Просто искал какое-то хобби. Через два года он выиграл чемпионат Балтии. Мужик сильный. Он строитель. Сила есть, навязали чуть-чуть техники и он провёл около 20 боёв", - рассказал Манвел.