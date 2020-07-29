Мы выбираем спорт! ⟩ Панкратион: Здесь в сто раз труднее, чем в школе

RUS TVNET продолжает серию статей "Мы выбираем спорт!". Cегодня узнаем о панкратионе в Латвии, а поможет нам в этом тренер Манвел Исаджанян.
С чего всё началось?
Манвел Исаджанян - руководитель проекта Ghetto Fight, общественный деятель, тренер по панкратиону и даже YouTube блогер. Правда, сам Манвел себя не считает блогером. На канале Manvel Knows Исаджанян публикует интервью с людьми, которые так или иначе связаны с единоборствами в Латвии.
Панкратион - это один из старейших видов единоборства, который сочетает в себе элементы борьбы и кулачного боя. Панкратион возник в Древней Греции и был представлен в программе Олимпийских игр в 648 году до нашей эры. На протяжении длительного времени он был забыт, получил второе рождение сравнительно недавно, но уже успел приобрести большую популярность во всём мире.
Манвел пришёл в панкратион, когда ему было 19 лет. До этого он занимался дзюдо, боксом, кикбоксингом. Тренером Манвела стал Сергей Домнин, а занятия проходили в Иманте в 96-й средней школе.
"Как и все дети моего возраста в то время - искал себя. Слава богу у родителей была возможность давать такой выбор. Я и в футбол играл, и на пианино играл, и в кимано по залу ходил", - вспоминает Манвел.
Манвел рассказал, что в то время соревнований было мало, а панкратион только начинался и не был так развит, как сейчас. Кроме того, из-за того что Манвел всегда был тяжеловесом, нужно было очень постараться, чтобы найти соперников для него.
"Ну где-то 10 боёв у меня наберётся. Но я всегда открыто говорил, что я никогда не был каким-то суперспортсменом. Я больше занимался какими-то организационными вопросами. Достижений каких-то больших у меня не было. Из серьёзных достижений - победа на чемпионате Кенгарагса по джиу-джитсу", - с улыбкой вспоминает Манвел.
Спустя семь или восемь лет Манвел стал тренером, хотя не планировал этого делать и никогда не думал, что свяжет с этим свою жизнь. "Начал тренировать в 25 лет. Сначала у меня тренировались только армяне. Потом начали приходить бледнолицые", - смеясь вспоминает Исаджанян.
3 мая исполнилось десять лет, как Манвел стал тренером по панкратиону. По этому случаю он планировал сделать большой праздник, пригласить тех, с кем когда-то начинал, вручить награды... К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и праздник перенесли на 2021 год.
Во сколько начинать и что ждёт ребёнка?
Сам Манвел пришёл в панкратион, когда ему было 19 лет. По словам тренера, это не поздно. "Ко мне на тренировки приходят ребята, которым уже за тридцать. Есть яркий пример - ко мне пришёл боец, у которого дети, жена, работа. Просто искал какое-то хобби. Через два года он выиграл чемпионат Балтии. Мужик сильный. Он строитель. Сила есть, навязали чуть-чуть техники и он провёл около 20 боёв", - рассказал Манвел.
Что касается минимального возраста, то Манвел берёт в группы детей, которым исполнилось хотя бы 10 лет. Группы делятся по возрастам, потому что физиология не позволяет нагружать детей также, как и взрослых.
Родителям не стоит переживать, что в десять лет ребёнка будут учить бить "вертушки". В первую очередь в зале будут заниматься его физической подготовкой.
"Сначала боец должен стать атлетом - приседания, отжимания, подтягивания. А потом он уже будет выбирать. Может он вообще захочет в теннис играть. Бои - это необязательная тема. Уметь драться, конечно, надо, но чтобы связывать жизнь с боями или чтобы я в каждом видел бойца - такого нет", - говорит Исаджанян.
"Кто-то ведь должен работать водителем троллейбуса, например. Если мы завтра все станем бойцами, то что будет? Мы только сможем на Литву напасть пешим ходом", - продолжает тренер.
Манвел также отмечает, что в зал иногда приходят дети, которые мечтают стать такими, как Хабиб Нурмагомедов или какой-нибудь другой известный боец. Тогда тренер задаёт ребёнку несколько уточняющих вопросов, чтобы узнать, понимает ли он куда пришёл.
"Бои это не телевизор, который ты смотришь. Публика, гонорары - вообще не про это речь. Ближайшие лет 15 даже не думай об этом. Ты понимаешь, что тебя здесь бить будут постоянно? Тебя будут душить. Тебя когда-нибудь душили? Нос сломают, брови будут рассечённые. Чтобы быть как Хабиб, ты пройдёшь все круги ада. Но это не сегодня и не завтра. Но если ты пришёл сюда с целью быть как Хабиб, то будь готов к ужасам", - говорит Манвел.
Манвел также отмечает, что его тренерский подход никогда не был причиной, чтобы ребёнок взял и бросил занятия. Все дети знают о его манере общения. "Они знают, что я могу просто разнести, но они понимают, что это от души и с любовью".
По мнению специалиста, дети ездят на тренировки не исходя из местоположения, потому что у него в зале есть ребята из Иецавы, Саласпилса, Кекавы и Олайне. Манвел считает, что дети ездят к тренеру, но в первую очередь к команде.
"Я не могу назвать себя сверхгениальным специалистом, который слепит чемпиона из любого. Но я могу точно сказать, что могу создать для этого парня атмосферу, при которой ему захочется тренироваться, дружить, приезжать в зал и не боятся, что тебя там унизят и побьют. Он может прийти и найти в зале друзей", - говорит Манвел.
Цены и тренировки
Тренировки в зале у Манвела проходят три раза в неделю, а цены зависят от возможностей родителей ребёнка. "Кто-то может заплатить 10 евро в месяц, кто-то 20", - говорит тренер.
В зале всегда есть общая экипировка, но, конечно же, многие хотят иметь собственную. В Латвии не много бойцовских магазинов, но перчатки детям за 15-25 евро, щитки за 10 и шлем за 30 найти можно. Кроме того, всё это можно приобрести в интернет-магазинах, где цены ещё дешевле.
"Я очень много экипировки дарю. У нас есть партнёры и спонсоры, которые привозят экипировку. Я, конечно, мог бы её продавать, но это не в моих правилах. Я смотрю кому надо из тех, кто заниматся на серьёзном уровне или дарю тем, у кого уже рвутся перчатки. Дарю также мелким, которые хорошо тренируются. Ребёнку очень приятно, что его оценили за то, что он не раздолбай", - говорит Манвел.
Что касается турниров, то они начинаются с 12 лет. Бывает, что по договорённости между тренерами, делаются бои среди детей младшего возраста. Правда, в этих боях запрещены удары и акцент сделан на борьбу.
Отдельного упоминания заслуживает школьная физкультура. В нашей статье про бокс тренеры уже говорили о том, что в школе недостаточно занимаются детской физической подготовкой. Манвел соглашается с этим, отмечая, что к нему приходят дети, которые не только не умеют приседать, но даже ходить приставным шагом для них даётся с трудом.
"Не знаю чем они в школе занимаются. Дают мяч - играйте в футбол. Клюшки возьмите - играйте во флорбол. Сейчас мне приходится 16-летних пацанов учить кувыркаться с группировкой. Не говоря уже про "колесо" - это верх акробатики для них. Физкультура в школе незаметно сменила название на спорт. Вроде бы, какая разница? Большая! Спорт - это соревнования, а физкультура - это здоровье", - считает Манвел Исаджанян.
Про "сложных детей"
У Манвела в зале занимается много ребят из так называемых неблагополучных семей. "В детских домах руководители все знают, что можно привезти ко мне ребёнка из неблагополучной семьи и я смогу провести с ним работу в плане воспитания и мировоззрения", - рассказывает тренер. По словам Манвела, все дети занимаются в одном месте и ни для никого нет скидочек в плане отношения.
"У меня был парень с одной рукой, который отжимался со всеми. Сначала было тяжело, а через несколько месяцев он легко это делал. Для меня жалеть - это унижать человека. Делая скидки, ты выделяешь его из общей толпы. Нет дружок, ты тоже делай. Хотя бы старайся сделать. У них две руки, но тоже не у всех получается", - говорит Манвел.
В целом Манвел считает, что все дети в той или иной степени сложные. По мнению тренера, даже у детей из богатых семей есть проблемы. Одна из них - это вседозволенность.
"Девятилетний ребёнок, приходя в зал, может сказать тренеру - "Здорова!". Очень большая проблема с воспитанием у детей, потому что родителям приходится много работать и детей бросают на самотёк", - рассказывает Манвел.
Исаджанян считает, что воспитание ребёнка - задача как тренера, так и родителей. При этом, умные родители быстро понимают, что плывут с тренером в одной лодке и благодаря этому могут влиять на ребёнка.
"Тысячи примеров, когда родители звонили мне, жаловались на успеваемость ребёнка в школе и мы это решали в зале. Он приходил на тренировку, я спрашивал почему стих не выучил, говорит: "не успел". Все тренируются, я ему открываю на телефоне стих и он идёт учить: "Закончится тренировка, проверю. У тебя полтора часа". Одно из главных условий в зале - оценки не должны быть ниже четырёх", - говорит тренер.
Манвел считает, что если ребёнок не готов делать элементарные вещи и не может выучить стихотворение, то ему нечего делать в спорте.
"Здесь в сто раз труднее, чем в школе. Здесь тебя будут бить и душить. Здесь будут травмы - это тяжелее, чем выучить стих. Учёба в школе это ведь вообще не сложно - пришёл, сел, послушал, что тебе сказали и на следующем уроке пересказал. Если у тебя в голове не бардак, то ты всё это можешь сделать", - считает Манвел.
В целом, если говорить о поколении детей, которые приходили к Манвелу 10 лет назад и сегодня, то оно, конечно же, отличается. Тренер рассказал, что тогда был в моде криминальный флёр, а сейчас это практически не встречается.
Также Манвел считает ошибочным мнение, что дети стали более ленивыми, ничего не хотят и спорту предпочитают интернет. Решение очень простое - детей нужно чем-то занимать.
Так, например, в прошлом году в первый день летнего лагеря он забрал у своих подопечных мобильные телефоны, разрешив пользоваться им лишь час в день, чтобы позвонить маме. Сначала это вызвало недовольство и дети то и дело подходили и просили мобильный, но на четвёртый день Манвелу самому пришлось подходить к ребятам, чтобы они не забыли позвонить родителям.
Успехи наших спортсменов
Если сравнивать успехи нашего панкратиона и соседних Литвы и Эстонии, то мы очень даже в порядке, говорит Манвел Исаджанян. Тренер добавляет, что маленькая Латвия входит в десятку лучших стран мира. Что касается наших звёзд, то в UFC Латвию представляет Миша Циркунов.
"Но будем честны, он давно уехал из Латвии и весь его спорт прошёл вне Латвии. Есть Эдгар Скриверс - он очень крутой. Единственный в мире человек, у которого есть "золотой пояс" в профессиональном карате. Он начинал в ММА, но перешёл в профессиональное карате. Сейчас он готовится к бою", - говорит Манвел.
Тренер отмечает, что в Латвии есть ребята, которые грезят об участии в UFC. Первый совет Манвела для тех, кто мечтает об этом - собирать чемодан и уезжать.
"Дело не в том, что Латвия это маленькая страна или у нас плохие тренеры. Наши ребята ездят заграницу и показывают хороший уровень. Проблема в том, что их здесь всё отвлекает - семья, друзья, тусовки в выходные. Есть яркие примеры. Тот же Эдгар Скриверс или Артур Горлов - они в своё время уехали отсюда, нашли там покой и время на подготовку. Было тяжело, ты никого не знаешь, у тебя нет денег на развлечения, ты просто пашешь с утра до вечера. От этого и есть результат", - говорит Манвел.
"Чтобы быть хорошим спортсменом, надо очень многим пожертвовать", - считает Исаджанян.
Интересно, что сам Манвел не желает своим ребятам пути в профессиональный спорт. По его мнению, лучше получить образование, найти хорошую работу, жениться, завести детей, а спорт пусть будет рядом.
"Профессиональный спорт это не спорт в том понимании, которое мы видим. Там без химии не обходится. Ты не можешь бороться на равных с теми, кто употребляет фармацевтику", - считает Манвел.
Девушки-бойцы
Манвел говорит, что сегодня достаточно много девушек увлекаются единоборствами. В залах они занимаются вместе с мальчиками, при чём Манвел даже ставит их вместе в пары. "Не вижу в этом проблемы - в зале все бойцы", - считает тренер.
"В целом, у меня негативное отношение к этому. Если бокс ещё как-то эстетично смотрится, то здесь борьба с ударами в голову в партере так себе выглядит с точки зрения эстетики", - говорит Манвел.
Многие из девушек, которые тренируются у Манвела, выступали очень удачно. Например, Валерия Сотченко, которая побеждала на Кубке мира и выступала в профессиональных боях в Китае.
"Я ей всегда говорю: "Лера, тебе же замуж выходить. Зачем тебе это?" Она и побеждала и проигрывала, я и радовался и переживал, но каждый раз в голове у меня было: "Не надо тебе это!", - говорит Манвел.
Тем не менее, Манвел продолжает брать девушек в свою группу, подчёркивая, что для него это больше социальный проект. "Если девочка захотела пойти заниматься спортом, где бьют по голове, то что-то у неё на душе неспокойно. Моя задача разобраться что там за проблема такая".
Ghetto Fight 2020
Этот год достаточно тяжёлый для всех и остаётся таким до сих пор. Тем не менее 8 августа в спортивном комплексе Гризинькалнса пройдёт бойцовский турнир Ghetto Fight 2020. Ghetto Fight в этом году пройдёт в 11-й раз и зрителей ждёт очень много интересных поединков.
Во-первых, после долгого перерыва, выступит легенда латвийского бокса Агнесе Божа. 38-летняя спортсменка по разным причинам не выступала шесть лет, но карьеру пока не завершила. 8 августа ей предстоит встреча с опытной спортсменкой из Айзкраукле Зане Сильманович - это будет один из главных боёв вечера.
Будут также известные спортсмены из ММА и панкратиона - тяжеловес-нокаутёр Олег Емельянов, Максим Рыжов, Никита Глотов, Андрей Королёв, Александр Красняков, Дидзис Вербицкис и многие другие.
В этом году, как и в прошлом, вход на Ghetto Fight будет платным. Дело в том, что турнир перешёл немного на другой уровень - бойцам начали платить гонорары. Кроме того, всех зрителей Ghetto Fight ждёт приятный сюрприз - после турнира с концертом выступит российский рэп-исполнитель ST1M.
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