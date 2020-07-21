Рижское "Динамо" сменило логотип и показало новую форму

В 12 часов дня обратный отсчёт завершился и на сайте "Динамо" появился видеоролик с презентацией нового логотипа и игровой формы. Стоит отметить, что это первый ребрендинг клуба с 2008 года.

В презентации приняли участие игроки "Динамо" Гинтс Мейя и Кристап Сотниекс, которые остались довольны новой визуализацией.

"Мне очень нравится. Такой современный и модный дизайн. Думаю, все будут рады представлять "Динамо" в такой форме", - сказал Мейя.

Стоит отметить, что Гинтс Мейя - единственный игрок "Динамо", который играл во всех формах предыдущих 12 сезонов КХЛ.

"Идея нового образа возникла в коллективе, среди игроков клуба "Динамо". Мы создали рабочую группу, которая работала над этим больше года. Были приглашены местные дизайнеры и из-за рубежа", - отметил председатель совета правления рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ главным тренером рижского "Динамо" был Гиртс Анкипанс, под руководством которого команда не попала в плей-офф в шестом сезоне подряд и заняла 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 41 очко в 62 играх.

Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.