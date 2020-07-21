В Одни Ворота: "Лидс" вернулся в АПЛ спустя 16 лет
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Большинство интриг сезона уже разрешены: "Ливерпуль", "Реал", "Бавария" и ПСЖ выиграли свои национальные турниры. Но самый любимый чемпион ещё не стал чемпионом, видимо уже и не станет, потому что с чемпионами наших сердец всегда так:
"Аталанта идёт на бронзовые награды итальянской Серии А, но эта бронза дороже золота, потому что это стабильна бронза команды, которая ещё недавно то поднималась в элитный дивизион, то отправлялась на понижение в Серию Б.
Наводим справки на самую интересную команду топ-5 чемпионатов Старого Света, готовимся болеть за "Аталанту" в Лиге чемпионов.
- "Реал" выиграл испанскую Ла Лигу и сделал это в блестящей манере - мы обсуждаем основных виновников этого торжества, среди которых не только главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, но и тренер по физической подготовке Грегори Дюпон, которого ещё в начале сезона дразнилили "Доктор Бактерио", а в конце дистанции готовы носить на руках.
- "Проклятый Юнайтед" выходит в Английскую Премьер Лигу - на заре 21 века "Лидс" выходил в полуфинал Лиги чемпионов, но уже через два года покинул главный дивизион Англии и 16 лет не возвращался. Командой сейчас руководит тренер Марсело Бьелса, один из самых харизматичных менеджеров в мире. Кажется они нашли друг друга и могут подарить нам величайший перфоманс АПЛ со времён чемпионства "Лестера" в 2016 году.
Это и многое другое в новом выпуске "В Одни Ворота!".
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