Официально: за нарушение самоизоляции жителям третьих стран могут аннулировать ВНЖ или визу

Этим правом будет наделено Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

PMLP сможет это сделать в том случае, если констатирует или получит информацию от Инспекции здравоохранения, Госполициии или муниципальной полиции о том, что иностранец нарушил условия изоляции, самоизоляции, карантина или домашнего карантина, а также ограничения на собрания.

Отмечается, что перед тем, как лицу аннулируют ВНЖ или отзовут визу, у него будет право дать объяснения, и каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Также нарушившим самоизоляцию смогут выписывать денежный штраф в размере от десяти до 2000 евро.