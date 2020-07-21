Ср, 22.07.2020
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  • Официально: за нарушение самоизоляции жителям третьих стран могут аннулировать ВНЖ или визу

Официально: за нарушение самоизоляции жителям третьих стран могут аннулировать ВНЖ или визу

ФОТО: JAN HETFLEISCH / EPA

Во вторник, 21 июля, Сейм в окончательном чтении принял поправки, согласно которым может быть аннулирован вид на жительство (ВНЖ) или отозвана виза жителям третьих стран, нарушившим условия самоизоляции в Латвии, сообщает LETA.

Этим правом будет наделено Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

PMLP сможет это сделать в том случае, если констатирует или получит информацию от Инспекции здравоохранения, Госполициии или муниципальной полиции о том, что иностранец нарушил условия изоляции, самоизоляции, карантина или домашнего карантина, а также ограничения на собрания. 

Отмечается, что перед тем, как лицу аннулируют ВНЖ или отзовут визу, у него будет право дать объяснения, и каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Также нарушившим самоизоляцию смогут выписывать денежный штраф в размере от десяти до 2000 евро.

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