ВИДЕО ⟩ В Риге прошла премьера документального фильма о латвийских бойцах

Латвийская команда Big Fish Boxing, также известная как "Большой Куш", за три года построила мировой бренд. В их активе работы с такими звёздами бокса, как Рой Джонс-младший, Александр Усик, Эвандер Холифилд, Микки Рурк, Винни Паз, Леннокс Льюис, Александр Гвоздик и многие другие. Также они являются официальными партнёрами и креативной командой WBC Boxing.

"Давно планировали что-то поснимать у себя дома. Всё время путешествуем, а тут выдался такой шанс. Постарались сделать качественный продукт, который, надеюсь, будет актуальным надолго. Так или иначе парни в начале пути на самую вершину и я верю, что у них все получится!", - поделился впечатлениями от проделанной работы режиссёр Илларион Бессонов.

В связи со сложившейся в мире ситуацией, находясь на протяжении долгого времени у себя в родном городе, "Большой Куш" совместно с тренером Алексеем Доценко решили поддержать местных ребят и сделать короткометражный фильм о пяти топовых латвийских бойцах.

"Перед тем как стать ведущими мировыми спортсменами, нужно стать лучшими у себя в стране. Это уникальные истории жизни, которые должны быть услышаны", - отметил продюссер фильма Павел Сахаревский.

В фильме снялись боксёры Артур Горлов, Николай Гришунин и Ричард Болотник, а также бойцы ММА Хасан Межиев и Эдгар Скриверс.

"Я хочу, чтобы этот фильм стал для ребят дополнительной мотивацией. Ведь эту работу увидят не только в Латвии, но и за рубежом. Я верю, что вместе мы прийдём к поставленным целям и однажды пересмотрим этот фильм, как напоминание о том, как было не просто в самом начале пути", - добавил главный тренер спортсменов и по совместительству продюссер фильма Алексей Доценко.

Добавим, что саундтрек к фильму написал известный российских рэпер St1m, который работал над саундтреками к фильмам "Бой с тенью" и "Полицейский с рублёвки". Также над фильмом работали Валентин Линовицкий, Макар Борисов, Артур Шаркелс, Дея Шкультине и Владлен Яковлев.

Видео: No excuses / "Без Оправданий"