Фото ⟩ Дорогая недвижимость в опасности: в Австралии океан съедает виллы богачей

Из северной части Сиднея уже эвакуированы более 40 семей, проживавших на самом берегу океана. Миллионную недвижимость в ближайшее время может запросто смыть в океан, пишет CNN.

ФОТО: AP/Scanpix

В конце прошлой недели жителей застали врасплох необычно высокие волны, которые практически подобрались вплотную к частным домам на побережье, сломав многим лестницы и дворы со стороны океана.

В свою очередь уже в последующие дни дворы некоторых жителей буквально поглотила вода, были сломаны беседки и балконы.

Местные власти после получения жалоб жителей тут же объявили о чрезвычайной ситуации и призвали всех эвакуироваться.

Стоит отметить, что жителей прибрежных домов этот кризис не застал неожиданно - уже после ликвидации последствий урагана 2016 года было разработаны несколько инициатив, предусматривающих укрепление берега и создание особой морской стены, которая оберегала бы частные дома от ураганов и сильных океанских волн. Однако, муниципалитет продолжительное время не реагировал и не действовал, отмечает CNN.

ФОТО: AP/Scanpix

На побережье Сиднея расположено около 39 000 зданий, которым угрожает эрозия. С 1970-х годов во многих местах берега Сиднея разрушены, в результате чего пострадали и частные дома, однако проблема вернулась в последнее время с новой силой в результате обострения климатических изменений.

Только в прошлом году власти Сиднея начали планировать установку особых укреплений, которые блокировали бы волны и не допускали бы эрозии.

По данным Австралийского агентства геонаук, уже к 2100 году около половины береговой линии Австралии изменится и около половины существующих песчаных пляжей исчезнет.