Ср, 22.07.2020
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В Литве скандал с закупкой реагентов для тестов Covid-19 на сумму 6 млн евро

ФОТО: SIPA/Scanpix

Служба спецрасследований (ССР) Литвы во вторник, 21 июля, сообщила, что в связи с закупкой реагентов на сумму 6 млн евро для коронавирусных исследований она подозревает в торговле влиянием президента Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Шарунаса Нарбутаса. 

Сейчас он задержан, подтвердила BNS пресс-атташе ССР Рената Кеблене. 

Как отмечает ССР, во вторник в разных местах Вильнюса проводились обыски, изъятие документов, допросы и другие необходимые процессуальные действия. 

По данным расследования, когда властям в марте понадобилось срочно закупить большое количество реагентов и начались переговоры с уполномоченным представителем одного зарубежного предприятия, подозреваемый стал действовать как неофициальный посредник между властными институциями Литвы и этой компанией. 

В материале досудебного расследования также есть данные о том, что подозреваемый, возможно, назвал представителю упомянутой компании определенную сумму за его посреднические услуги при этой закупке. 

Данные расследования показывают, что уже после того, как состоялась закупка реагентов стоимостью почти 6 млн евро, на личный счет Ш. Нарбутаса в несколько заходов была переведена сумма более 300 тысяч евро. 

Расследование контролируют и возглавляют прокуроры Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры Литвы. 

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