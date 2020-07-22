Глава РУСАДА критиковал чиновников и Кремль, а теперь обещает не убивать себя. Что происходит?

Учредители российского антидопингового агентства объявили о серьезных нарушениях, выявленных при аудите РУСАДА. Сейчас национальное антидопинговое агентство - одна из немногих спортивных организаций, вопросов к которой нет у мировых спортивных чиновников. Его руководитель, Юрий Ганус, известен резкими высказываниям в адрес министерства спорта, руководителей спортивных федераций и даже Кремля. Теперь он говорит об угрозах и обещает "не совершать суицид", намекая на подозрительные смерти предыдущих руководителей антидопингового движения в стране.
Би-би-си рассказывает о том, как РУСАДА в последние годы противостояла спортивному истеблишменту и в чем обвиняют Юрия Гануса и его команду.
Что произошло с Ганусом и почему это важно?
РУСАДА обвинили в растрате по итогам закрытого аудита. Первые обвинения в адрес Гануса появились в телеграм-каналах.
Сообщения о том, что руководство Российского антидопингового агентства якобы причастно к злоупотреблениям, сперва поступали не от официальных лиц, а от анонимов из "Телеграма". Еще 9 июля в канале "Постправда" появился пост о том, что "в ближайшее время мы можем стать свидетелями еще одного громкого дела" - в отношении Гануса.
"Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, выявлены факты конфликта интересов и коррупции", - утверждали авторы канала. Директор, по их сведениям, мог присвоить больше 100 млн рублей за 2018-2019 годы, тратя избыточные средства на командировки, такси, занятия английским языком и заключая контракты со своими родственниками.
Ганус отреагировал на пост канала с чуть более чем 25 тысячами подписчиками четырехчасовой пресс-конференцией. На ней он пообещал подать на канал в суд и отверг все обвинения.
"Мое глубокое убеждение заключается в том, что мы выстроили независимое агентство. И цена этой независимости - законность, которую мы преследуем, - объяснял Ганус журналистам. - У нас выстроена система, когда ни один человек не может распоряжаться финансовыми средствами. Мы с чемоданами денег не ходим, наличный оборот минимизирован. Все сделки от 20 миллионов рублей необходимо утверждать наблюдательным советом РУСАДА".
Би-би-си Ганус сказал, что заказанная экспертиза, по его мнению, "осуществляется не только для дискредитации неудобного, борющегося, а не просто декларирующего борьбу, нового независимого агентства РУСАДА и его руководителей, но и для негласного сбора информации в интересах ОКР и ПКР, а возможно и других лиц".
"Я напомню, что мы тестируем олимпийцев и паралимпийцев. Это вызов для всех антидопинговых агентств мира", - добавил Ганус.
Ганус - независимый директор РУСАДА, который пришел работать туда посреди допингового скандала. Сейчас это единственная российская спортивная организация, серьезных вопросов к которой нет у мировых спортивных чиновников. При этом от ее статуса зависит положение всех российских спортсменов в целом.
Кто и зачем проверял РУСАДА?
Еще в мае агентство прошло плановый аудит, который выявил возможные злоупотребления или неэффективную хозяйственную деятельность.
Директор РУСАДА рассказал, что организация действительно прошла плановый аудит в мае этого года, но замечания, которые высказали агентству, оказались незначительными - они касались технических деталей бухгалтерского учета.
Реакция Гануса на один анонимный пост в "Телеграме" казалась даже избыточной, но 13 июля о существенных нарушениях в финансовой деятельности агентства объявил Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России (ОКР), который наряду с Паралимпийским комитетом (ПКР) выступает учредителем агентства. Финансирование РУСАДА ведется при этом напрямую из министерства финансов, объяснил Ганус Би-би-си.
Аудит по заказу ОКР и ПКР проводила компания "ФинЭкспертиза". На прошлой неделе ОКР решил опубликовать его целиком, хотя уже во вступлении к документу аудиторы указали на его полную конфиденциальность: "Данный отчет не подлежит цитированию, распространению, цитированию, публикации, раскрытию, дальнейшей передаче третьим лицам".
"Мы установили ряд фактов, которые несут или могут нести потенциальные риски наличия коррупции, конфликта интересов, злоупотребления нормами закона, злоупотребления положением руководителя РУСАДА", - говорится в документе.
У аудиторов возникло несколько ключевых вопросов к деятельности агентства.
Во-первых, эксперты полагают, что Ганус теоретически мог злоупотреблять служебным положением и иметь конфликт интересов при заключении договоров. Подписи под самими договорами могли быть сфальсифицированы - "ФинЭкспертиза" установила это "с высокой степенью вероятности". Сам выбор подрядчиков тоже не понравился проверяющим - они усомнились в том, что некоторые лица действительно оказали РУСАДА услуги. Часть закупок аудиторы посчитали неэффективными для борьбы с допингом.
Во-вторых, финансовые эксперты остались недовольны тем, как агентство оформляло командировки. Документы на оплату такси якобы редактировались (в итоге из них исчезли поездки на 100 тысяч рублей), а к отчетом о выдаче командировочных не прилагались программы мероприятий, куда ездили сотрудники агентства. А значит неясно, была ли необходимость этих командировок, говорится в отчете.
Кроме того, отдельным сотрудникам выплачивались премии за совмещение должностей - еще один потенциальный признак злоупотребления, по мнению "ФинЭкспертизы".
При этом конкретных признаков уголовных преступлений эксперты так и не нашли. "Установленные нами возможные факты коррупции носят вероятностный характер и могут трактоваться как факты коррупции, так и как факты неэффективного хозяйствования", - говорится в их выводе.
Как отреагировали спортивные чиновники?
Ганусу и его команде предложили уволиться - против него выступили не только учредители РУСАДА, но и даже глава "Матч ТВ" Тина Канделаки.
После публикации конфиденциального отчета Ганусу стали открыто предлагать покинуть должность. Поздняков заявил, что решать его судьбу будет наблюдательный совет РУСАДА - туда, например, входит прыгунья с шестом Елена Исинбаева, а его глава - Александр Ивлев, управляющий партнер Ernst & Young по странам СНГ. Саму информацию о злоупотреблениях изучат правоохранительные органы, пообещал глава ОКР.
Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы, предложил Ганусу уйти в отставку: "Не хочется верить в эти обвинения. Но чтобы до конца не дискредитировать то, что происходит, руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону, чтобы не мешать личностные дела с тем, что происходит в целом… Если обвинения подтвердятся, это очень серьезная история" (цитата по Р-Спорт).
Похожее мнение в разговоре с ТАСС высказал и Михаил Дегтярев, глава думского комитета по спорту, которого на днях перевели на пост хабаровского губернатора: "В случае установления фактов злоупотреблений средствами считаю, что реакция должна быть самой суровой. Возможно, для более полного и беспристрастного расследования руководству агентства стоит задуматься над тем, чтобы временно оставить свои посты".
От комментариев не удержалась и генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки. "Я рада за Юрия Гануса - английский язык он за счет РУСАДА подтянул, сыпать обвинениями привык, а проблемы нашего спорта так и висят в параллельной от него реальности, - написала она. - По-моему, человек, сохраняющий остатки совести, в такой ситуации просто пишет заявление и уступает место тому, чья репутация не препятствует работе на столь серьезной должности".
Как отреагировал Ганус и почему он обещает не совершать суицид?
Предыдущие руководители российского антидопингового движения умерли в относительно молодом возрасте и при загадочных обстоятельствах.
Ганус не только отказался идти в отставку, но и обвинил ОКР в попытке дискредитации. "РУСАДА не нравится многим. И Позднякову, и тем, кто за ним стоит", - заявил он, указав на желание сфабриковать доказательства виновности против антидопингового агентства.
В разговоре с Би-би-си Ганус связал претензии в свой адрес с независимостью агентства и "борьбой с инакомыслием" в российском спорте в целом. Он предположил, что ОКР хотела бы видеть РУСАДА более управляемой организацией и готовится к его перестройке. "Поэтому меня и пытаются убрать, распространяют эту чушь", - заявил он.
При этом, по словам Гануса, по его данным Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) внимательно следит за ситуацией и даже направило соответствующее письмо - предположительно, в набсовет РУСАДА. "Мне выражают поддержку мои иностранные коллеги, некоторые руководители российских федераций и очень многие спортсмены. Даже в стихах пишут", - сказал он Би-би-си.
"Последней каплей", которая и спровоцировала обвинения, Ганус считает свои слова о том, что чиновникам не удастся "прогнуть" ВАДА и организацию World Athletic, которая в ближайшее время может принять решение о полном бане спортсменов с российским паспортом из-за невыплаты Россией многомиллионного штрафа.
В минувшие выходные Ганус и вовсе напугал сочувствующих твитами о том, что не планирует уходить из жизни. "Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет, заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки, считайте, полученные помимо моей воли", - написал он в "Твиттере".
Позже Ганус объяснил Sports24, что хочет "упредить недоброжелателей", тем более с учетом судьбы его предшественников.
Судьба предыдущих руководителей антидопингового движения, которые потеряли свои должности после публикации первого доклада о господдержке употребления запрещенных веществ российскими спортсменами в 2015 году, действительно сложилась незавидно.
Григорий Родченков, бывший глава Российского антидопингового центра, бежал в США и стал главным информатором в деле о допинговых нарушениях. В России на него заведены уголовные дела, сам он попал под программу защиты свидетелей.
В феврале 2016 года скончался экс-председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев, буквально через десять дней умер бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев. Обоим только исполнилось 50 лет, их смерть объяснили естественными причинами.
"Я не знаю до конца предысторию, но понятно, что два человека просто так не могут уйти из жизни", - ранее говорил об их смертях сам Ганус.
В ответ на опубликованный ОКР отчет РУСАДА 21 июля выложила подробные комментарии на 69 страницах к озвученным претензиям. "Форма проверки, вероятно, направлена на фабрикацию ложных фактов против руководства РУСАДА", - говорится в них.
Ивлев, глава набсовета агентства, в разговоре с РИА Новости уже пообещал рассмотреть и учесть комментарии РУСАДА.
Какие у Гануса отношения с властью?
Конфликты Гануса с истеблишментом начались сразу после его прихода. Он препирался с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым и призывал к отставке министра спорта.
Sports.ru - один из крупнейших спортивных сайтов России - в прошлом году назвал Гануса "самым храбрым человеком в российском спорте". В РУСАДА он попал в сентябре 2017 года - допинговый скандал тогда был в самом разгаре.
До этого Ганус много лет работал в частных компаниях в советах директоров и как кризисный управляющий. На должность независимого директора антидопингового агентства через рекрутинговый сайт подались 700 человек - в их числе и Ганус. На должность его утверждала экспертная группа, в которую вошли представители WADA.
Первый серьезный конфликт Гануса с чиновниками произошел еще в конце 2018 года - из-за передачи данных Московской антидопинговой лаборатории международным экспертам. Тогда от успеха этой операции зависел статус РУСАДА, который с трудом вернули в том же году. Этот статус влияет на весь спорт - без полноценного членства в WADA атлеты не могут выступать под своим флагом, а страна - принимать международные соревнования.
Доступ экспертов в лабораторию оказался осложнен. Тогда Ганус написал эмоциональное открытое письмо Владимиру Путину. "Россия как никто другой должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого", - обращался он к президенту.
В администрации президента на это отреагировали резко - Дмитрий Песков осадил Гануса, сказав, что тот не владеет всей информацией.
В интервью Би-би-си глава РУСАДА рассказывал, что после публикации письма в минспорта требовали, чтобы он отозвал заявление.
По словам Гануса, текущие обвинения в свой адрес он с Кремлем не обсуждал. "Со мной никто не связывался. Но в данном случае я считаю это скорее положительным признаком", - сказал он Би-би-си.
В интервью Ганус рассказывал, что за ним следят и прослушивают его разговоры. Би-би-си он говорил и про поступавшие в его адрес угрозы - правда, отказался говорить о том, от кого они приходили.
На протяжении последних лет глава РУСАДА воевал с минспорта. Он несколько раз требовал отставки Павла Колобкова - в январе этого года его сменил Олег Матыцин - и активно критиковал Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая в этом году окончательно потеряла место в мировом спорте из-за продолжающихся проблем с допингом.
Из-за этого исполком ВАДА вновь лишило РУСАДА статуса (хотя непосредственных к претензий к его работе нет), а Россия может потерять право участвовать под своим флагом в нескольких Олимпиадах подряд - окончательно этот вопрос решит спортивный арбитраж в Лозанне.
Директор РУСАДА обращал внимание, что лица, вносившие изменения в базу, должны были обойти ограничения Следственного комитета, который контролировал опечатанную лабораторию. По его мнению, это могло быть сделано в интересах злоупотреблявших допингом спортсменов, которые после ухода из спорта стали работать во власти (конкретных имен он не называл).
Ответственность за ситуацию с допингом и очисткой российского спорта Ганус, в том числе, возлагал на главу государства Владимира Путина. "Мне кажется, внимания президента недостаточно уделяется этой проблеме", - говорил он Би-би-си.