Глава РУСАДА критиковал чиновников и Кремль, а теперь обещает не убивать себя. Что происходит?

Би-би-си рассказывает о том, как РУСАДА в последние годы противостояла спортивному истеблишменту и в чем обвиняют Юрия Гануса и его команду.

Что произошло с Ганусом и почему это важно?

РУСАДА обвинили в растрате по итогам закрытого аудита. Первые обвинения в адрес Гануса появились в телеграм-каналах.

Сообщения о том, что руководство Российского антидопингового агентства якобы причастно к злоупотреблениям, сперва поступали не от официальных лиц, а от анонимов из "Телеграма". Еще 9 июля в канале "Постправда" появился пост о том, что "в ближайшее время мы можем стать свидетелями еще одного громкого дела" - в отношении Гануса.

"Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, выявлены факты конфликта интересов и коррупции", - утверждали авторы канала. Директор, по их сведениям, мог присвоить больше 100 млн рублей за 2018-2019 годы, тратя избыточные средства на командировки, такси, занятия английским языком и заключая контракты со своими родственниками.

Ганус отреагировал на пост канала с чуть более чем 25 тысячами подписчиками четырехчасовой пресс-конференцией. На ней он пообещал подать на канал в суд и отверг все обвинения.

"Мое глубокое убеждение заключается в том, что мы выстроили независимое агентство. И цена этой независимости - законность, которую мы преследуем, - объяснял Ганус журналистам. - У нас выстроена система, когда ни один человек не может распоряжаться финансовыми средствами. Мы с чемоданами денег не ходим, наличный оборот минимизирован. Все сделки от 20 миллионов рублей необходимо утверждать наблюдательным советом РУСАДА".

Би-би-си Ганус сказал, что заказанная экспертиза, по его мнению, "осуществляется не только для дискредитации неудобного, борющегося, а не просто декларирующего борьбу, нового независимого агентства РУСАДА и его руководителей, но и для негласного сбора информации в интересах ОКР и ПКР, а возможно и других лиц".

"Я напомню, что мы тестируем олимпийцев и паралимпийцев. Это вызов для всех антидопинговых агентств мира", - добавил Ганус.

Ганус - независимый директор РУСАДА, который пришел работать туда посреди допингового скандала. Сейчас это единственная российская спортивная организация, серьезных вопросов к которой нет у мировых спортивных чиновников. При этом от ее статуса зависит положение всех российских спортсменов в целом.

Кто и зачем проверял РУСАДА?

Еще в мае агентство прошло плановый аудит, который выявил возможные злоупотребления или неэффективную хозяйственную деятельность.

Директор РУСАДА рассказал, что организация действительно прошла плановый аудит в мае этого года, но замечания, которые высказали агентству, оказались незначительными - они касались технических деталей бухгалтерского учета.