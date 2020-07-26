С трагической смерти аргентинского футболиста Эмилиано Салы прошло уже более полутора лет, но семья всё ещё не оправилась от потери. В разговоре с BBC брат футболиста Дарио и его мать Мерседес поделились своими воспоминаниями о нём.

Прогресо - это небольшой город в одной из прародительниц футбола - Аргентине. На улицах мало людей, так как светит солнце. Только на стадионе футбольного клуба "Сан-Мартин" какая-то семья отмечает крещение.

Это то же самое место, где год назад жители прощались с самым известным человеком в городе - футболистом Эмилиано Салой. Город находится в самом сердце сельскохозяйственной промышленности всего в шести часах езды от столицы - Буэнос-Айреса.

В январе 2019 года город настигла скорбная весть - Сала трагически погиб в Великобритании на пути из Франции, чтобы подписать самый крупный контракт за свою карьеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Когда тело футболиста доставили на родину, на обычно пустующих улицах собрались тысячи людей, которые хотели отдать дань уважения Сале. С того момента прошло больше года, но смириться с потерей до сих пор не может не только семья футболиста, но и весь город Прогресо.

В городе Сала был не только звездой футбола, но и парнем, которого все знали. Он был отличным другом, блестящим учеником, отзывчивым соседом, а также бескорыстным членом команды.

"Он мечтал стать профессиональным футболистом..."

Спустя три месяца после трагической смерти Эмилиано в возрасте 58 лет от сердечного приступа скончался также его отец, Горацио. Это случилось 26 апреля 2019 года.

"Когда Эмилиано было 15 лет, он сидел на кухне и говорил мне: "Мама, я хочу стать профессиональным футболистом". Чтобы осуществить свою мечту, ему нужно было перебраться в Сан-Франциско в провинции Кордоба", - рассказала мать погибшего футболиста Мерседес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Он был ещё совсем мальчиком, и было сложно наблюдать за тем, как он отправляется во взрослую жизнь. Но Эмилиано был очень решителен и уверен, что ему удастся осуществить свою мечту", - вспоминала Мерседес.

Она отметила, что её сын всегда мечтал стать футболистом и ему удалось исполнить свою мечту.

Крушение самолёта

Эмилиано Сале было 28 лет, и он только-только заключил самый крупный (15 миллионов британских фунтов) договор за свою карьеру с клубом Английской премьер-лиги "Кардифф Сити".

В день, когда Сала вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном летели из французского города Нант в Кардифф, чтобы подписать договор, самолёт потерпел крушение в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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С тех пор между двумя клубами сложились непростые отношения, так как "Кардифф" не хотел платить за футболиста, который так и не прибыл в расположение клуба.

Тело Салы среди обломков самолёта удалось найти через несколько дней после катастрофы, а тело пилота не найдено по сей день.

Позже выяснилось, что у Ибботсона не было лицензии на управление воздушным средством, а несчастный случай произошёл из-за того, что самолёт летел слишком быстро, в результате чего пилот потерял управление.

Фанаты французского клуба "Нант" любили Салу, который был игроком клуба с 2015 года. Некоторые фанаты приехали на похороны футболиста в его родной город Прогресо. Даже парикмахер спортсмена прибыл в Аргентину, чтобы познакомиться с его семьёй.

"Сейчас комнату украшают подарки фанатов Эмилиано..."

"Каждый год в октябре я отправлялась во Францию ко дню рождения Эмилиано. Мы проводили вместе месяц, и это был настоящий праздник", - вспоминала Мерседес.

Когда мать приезжала во Францию, Эмилиано всегда хотел, чтобы она готовила ему его любимые аргентинские блюда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Он тяжело работал, чтобы стать лучше. Эмилиано тренировался не только вместе с командой, но у него также был и личный тренер", - рассказывала Мерседес.

Она говорила, что после игр дома фанаты все время дожидались Эмилиано, чтобы получить его автограф.

"Он был стеснительный, но всегда подписывал футболки фанатов и фотографировался с ними. Именно фанатам я хочу выразить наибольшую благодарность за поддержку в трудные минуты", - сказала Мерседес.

Брат Эмилиано Дарио, в свою очередь, отметил, что люди очень его любили. "Эмилиано даже думал о том, чтобы продлить договор с клубом, так как фанаты ему поклонялись и очень хотели, чтобы он остался в команде", - рассказал брат футболиста.

Мечта играть за сборную Аргентины, которая так и не исполнилась

Сала был очень целеустремлённым и с нетерпением ждал перехода в новый клуб. Эмилиано мечтал, что когда-нибудь он будет приглашён в национальную сборную Аргентины и сможет представлять страну на международных турнирах.

Эмилиано признавал, что приглашение в сборную дастся ему с трудом, но он никогда не терял надежды.

"Он был целеустремлённым. Эмилиано хотел играть в футбол и делал это. Он хотел играть на высшем уровне и сделал это. Эмилиано хотел играть в Англии, и можно сказать, что он этого добился", - рассказал Дарио.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Игра в сборной Аргентины - естественное желание. Мы даже иногда представляли, что он будет забивать с подачи Месси", - делился воспоминаниями брат погибшего.

Дарио рассказал, что в детстве он и брат были совсем простыми ребятами, которые ничем не выделялись на фоне остальных. "Я до сих пор вижу, как он во дворе играет в футбол. Всё ещё иногда думаю о том, чтобы позвать его на обед", - со слезами на глазах говорила Мерседес.

"Я всё ещё не нашла покой. Я всё ещё борюсь. Внутри я практически мертва, но продолжаю жить. Прошлый год был просто ужасен", - сказала Мерседес.

"Когда в прошлом году 21 января в шесть утра я получила сообщение о том, что Эмилиано умер, время остановилось. Я никогда в жизни не забуду тот день", - призналась мать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Карьера

Сала перебрался играть во Францию в 2011 году, когда присоединился к клубу "Бордо", за который он провёл всего один матч. В сезоне 2012/2013 аргентинец перешёл в клуб второй лиги "Орлеан", за который провёл 19 голов в 37 матчах.

После этого он перешёл в другой клуб второй лиги - "Ньор", где за 39 матчей сумел забить 18 голов и отдать три результативные передачи.

В 2015 году Сала подписал договор с "Нантом", за который футболист провёл неполные четыре сезона. В 133 матчах он отличился 48 раз и сделал 13 голевых передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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