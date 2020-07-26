"Всё ещё вижу, как он играет в мяч во дворе". Прошло больше года, но семья Эмилиано Салы до сих пор живёт с болью

С трагической смерти аргентинского футболиста Эмилиано Салы прошло уже более полутора лет, но семья всё ещё не оправилась от потери. В разговоре с BBC брат футболиста Дарио и его мать Мерседес поделились своими воспоминаниями о нём.

Прогресо - это небольшой город в одной из прародительниц футбола - Аргентине. На улицах мало людей, так как светит солнце. Только на стадионе футбольного клуба "Сан-Мартин" какая-то семья отмечает крещение.

Это то же самое место, где год назад жители прощались с самым известным человеком в городе - футболистом Эмилиано Салой. Город находится в самом сердце сельскохозяйственной промышленности всего в шести часах езды от столицы - Буэнос-Айреса.

В январе 2019 года город настигла скорбная весть - Сала трагически погиб в Великобритании на пути из Франции, чтобы подписать самый крупный контракт за свою карьеру.

Когда тело футболиста доставили на родину, на обычно пустующих улицах собрались тысячи людей, которые хотели отдать дань уважения Сале. С того момента прошло больше года, но смириться с потерей до сих пор не может не только семья футболиста, но и весь город Прогресо.

В городе Сала был не только звездой футбола, но и парнем, которого все знали. Он был отличным другом, блестящим учеником, отзывчивым соседом, а также бескорыстным членом команды.

"Он мечтал стать профессиональным футболистом..."

Спустя три месяца после трагической смерти Эмилиано в возрасте 58 лет от сердечного приступа скончался также его отец, Горацио. Это случилось 26 апреля 2019 года.

"Когда Эмилиано было 15 лет, он сидел на кухне и говорил мне: "Мама, я хочу стать профессиональным футболистом". Чтобы осуществить свою мечту, ему нужно было перебраться в Сан-Франциско в провинции Кордоба", - рассказала мать погибшего футболиста Мерседес.

"Он был ещё совсем мальчиком, и было сложно наблюдать за тем, как он отправляется во взрослую жизнь. Но Эмилиано был очень решителен и уверен, что ему удастся осуществить свою мечту", - вспоминала Мерседес.

Она отметила, что её сын всегда мечтал стать футболистом и ему удалось исполнить свою мечту.

Крушение самолёта

Эмилиано Сале было 28 лет, и он только-только заключил самый крупный (15 миллионов британских фунтов) договор за свою карьеру с клубом Английской премьер-лиги "Кардифф Сити".

В день, когда Сала вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном летели из французского города Нант в Кардифф, чтобы подписать договор, самолёт потерпел крушение в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании.

С тех пор между двумя клубами сложились непростые отношения, так как "Кардифф" не хотел платить за футболиста, который так и не прибыл в расположение клуба.

Тело Салы среди обломков самолёта удалось найти через несколько дней после катастрофы, а тело пилота не найдено по сей день.

Позже выяснилось, что у Ибботсона не было лицензии на управление воздушным средством, а несчастный случай произошёл из-за того, что самолёт летел слишком быстро, в результате чего пилот потерял управление.

Фанаты французского клуба "Нант" любили Салу, который был игроком клуба с 2015 года. Некоторые фанаты приехали на похороны футболиста в его родной город Прогресо. Даже парикмахер спортсмена прибыл в Аргентину, чтобы познакомиться с его семьёй.

"Сейчас комнату украшают подарки фанатов Эмилиано..."

"Каждый год в октябре я отправлялась во Францию ко дню рождения Эмилиано. Мы проводили вместе месяц, и это был настоящий праздник", - вспоминала Мерседес.

Когда мать приезжала во Францию, Эмилиано всегда хотел, чтобы она готовила ему его любимые аргентинские блюда.

"Он тяжело работал, чтобы стать лучше. Эмилиано тренировался не только вместе с командой, но у него также был и личный тренер", - рассказывала Мерседес.

Она говорила, что после игр дома фанаты все время дожидались Эмилиано, чтобы получить его автограф.

"Он был стеснительный, но всегда подписывал футболки фанатов и фотографировался с ними. Именно фанатам я хочу выразить наибольшую благодарность за поддержку в трудные минуты", - сказала Мерседес.

Брат Эмилиано Дарио, в свою очередь, отметил, что люди очень его любили. "Эмилиано даже думал о том, чтобы продлить договор с клубом, так как фанаты ему поклонялись и очень хотели, чтобы он остался в команде", - рассказал брат футболиста.

Мечта играть за сборную Аргентины, которая так и не исполнилась

Сала был очень целеустремлённым и с нетерпением ждал перехода в новый клуб. Эмилиано мечтал, что когда-нибудь он будет приглашён в национальную сборную Аргентины и сможет представлять страну на международных турнирах.

Эмилиано признавал, что приглашение в сборную дастся ему с трудом, но он никогда не терял надежды.

"Он был целеустремлённым. Эмилиано хотел играть в футбол и делал это. Он хотел играть на высшем уровне и сделал это. Эмилиано хотел играть в Англии, и можно сказать, что он этого добился", - рассказал Дарио.

"Игра в сборной Аргентины - естественное желание. Мы даже иногда представляли, что он будет забивать с подачи Месси", - делился воспоминаниями брат погибшего.

Дарио рассказал, что в детстве он и брат были совсем простыми ребятами, которые ничем не выделялись на фоне остальных. "Я до сих пор вижу, как он во дворе играет в футбол. Всё ещё иногда думаю о том, чтобы позвать его на обед", - со слезами на глазах говорила Мерседес.

"Я всё ещё не нашла покой. Я всё ещё борюсь. Внутри я практически мертва, но продолжаю жить. Прошлый год был просто ужасен", - сказала Мерседес.

"Когда в прошлом году 21 января в шесть утра я получила сообщение о том, что Эмилиано умер, время остановилось. Я никогда в жизни не забуду тот день", - призналась мать.

Карьера

Сала перебрался играть во Францию в 2011 году, когда присоединился к клубу "Бордо", за который он провёл всего один матч. В сезоне 2012/2013 аргентинец перешёл в клуб второй лиги "Орлеан", за который провёл 19 голов в 37 матчах.

После этого он перешёл в другой клуб второй лиги - "Ньор", где за 39 матчей сумел забить 18 голов и отдать три результативные передачи.

В 2015 году Сала подписал договор с "Нантом", за который футболист провёл неполные четыре сезона. В 133 матчах он отличился 48 раз и сделал 13 голевых передач.