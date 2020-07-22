Covid-19: в школах Латвии могут появиться вторые смены

"Мы сейчас работаем над сценариями, когда Covid-19 остается с нами. Нужно определиться, как обеспечить учебу в следующем семестре, в следующем учебном году. Мы знаем, что Министерство здравоохранения разрабатывает нормативы для школьного обучения - по всей вероятности, сохранится требование соблюдать двухметровую дистанцию, использовать средства дезинфекции и тому подобное. Но главное - эти два метра: они означают, что одновременное обучение всех классов обеспечить будет невозможно", - заявил он.

По словам главы центра, если требование сохранять "коронавирусное" дистанцирование в два метра будет в силе и в следующем учебном году, то школам придется вдвое расширять помещения, чтобы принять всех учеников. Проблема в том, что у большинства школ места для этого недостаточно.

"Так что наше предложение, над которым мы [в Министерстве образования и науки] работаем, следующее. В первую очередь надо организовать очное образование для начальной школы, с 1 по 6 классы. Там обеспечить нормальное дистанционное обучение, как показала эта весна, очень сложно, потому что дети маленькие, навыки самостоятельной учебы у них не развиты.

Насчет того, как поступать с седьмого по двенадцатый классы, есть варианты. Сценариев много. Может быть так, что дети приходят на учебу физически каждый второй день или каждую вторую неделю, а остальное время учатся дистанционно, или даже возможен переход на смены.

Это все варианты, которые мы обсуждаем и еще будем обсуждать какое-то время", - отметил Цатлакс.

Он отметил, что вне зависимости от того, повлияет ли на учебный процесс Covid-19, самостоятельное обучение с использованием цифровых инструментов должно стать частью современного процесса образования.

"Это не отвечает на вопрос, должно ли она происходить в школе или дома - это как раз во многом вопрос Covid-19. Но в каждом предмете, я говорю в основном о старшеклассниках, надо давать возможность школьнику работать самостоятельно - с компьютером, с интернетом. Это может происходить и в школьных помещениях. Такая форма обучения должна быть частью нормального учебного процесса", - сказал Цатлакс.

Напомним, ранее Министр образования и науки Илга Шуплинска заявила, что с Латвии для учащихся первых-шестых классов планируется обеспечить очное обучение даже в условиях возможной "второй волны" Covid-19.

Политик повторила, что Министерство образования и науки в первую очередь готовится к возобновлению очного обучения в латвийских школах с 1 сентября, но "вариант Б" предусматривает повторное использование процесса дистанционного обучения с некоторыми изменениями по сравнению с первым подобным опытом этой весной.

Министр отметила, что именно в 1-6-х классах в случае новой вспышки Covid-19 обучение может продолжаться в школах, поскольку именно в этом возрасте детям труднее учиться без поддержки учителей и наибольшее бремя в организации учебного процесса ложится на родителей.

Шуплинска признала, что с медицинскими работниками не обсуждался какой-то конкретный показатель заболеваемости, после которого будет необходимо перейти на дистанционное обучение.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки планирует много изменений, связанных с выводами по результатам дистанционного учебного процесса.