В Латвии за сутки зарегистрировано четыре новых случая Covid-19

SPKC установил, что два человека были в контакте с ранее заболевшим, а двое других вернулись из-за границы.

За последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 185 223 теста, выявлено 1197 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31.