Ср, 22.07.2020
Можно, конечно, заниматься и в трениках, но родители всегда хотят, чтобы их дети хорошо выглядели и были похожи на фигуристов, а не на боксеров. Тренер Екатерина Платонова

В Латвии за сутки зарегистрировано четыре новых случая Covid-19

Больница в Риге. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки сделано 1613 тестов на Covid-19, выявлено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

SPKC установил, что два человека были в контакте с ранее заболевшим, а двое других вернулись из-за границы.

За последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 185 223 теста, выявлено 1197 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31.

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