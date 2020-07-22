На Лиепайском шоссе водитель вызвал столкновение трех машин, а сам с места ДТП уехал

Как рассказал водитель эвакуатора Volkswagen, он спокойно ехал в сторону Салдуса, когда вдруг увидел в зеркале заднего вида автомобиль марки BMW, который собирался его обогнать. Мужчина немного снизил скорость и позволил машине совершить маневр. Водитель BMW довольно быстро обогнал эвакуатор, но резко перед ним затормозил. Водителю Volkswagen не оставалось ничего другого, кроме как сделать то же самое.

ФОТО: Скриншот видео

BMW немного съехала с дороги и объехала Audi, которая впереди совершала левый поворот в поселок Лапсас. Водитель эвакуатора так быстро остановиться не смог и столкнулся с Audi.

В результате аварии эвакуатор задней частью прицепа выехал на встречную полосу, где на тот момент находилась легковушка KIA. Ее водитель, пытаясь избежать столкновения, повернула руль направо и съехала в канаву.

ФОТО: Скриншот видео

Сразу же после ДТП водитель внедорожника BMW остановился на обочине и подошел к месту аварии, однако, судя по разговору, который водителю эвакуатора удалось записать, молодой человек виновным в инциденте себя не считал.

Как рассказал водитель Volkswagen, после небольшого разговора мужчины из BMW сели в машину и уехали еще до того, как на место прибыла полиция. Всех пострадавших осмотрели медики.

ФОТО: Скриншот видео

Помощь врачей потребовалась мужчине, находившемся на пассажирском сидении KIA. С травмой грудной клетки в удовлетворительном состоянии и в сознании сотрудники Службы неотложной медицинской помощи его госпитализировали. Обстоятельства ДТП зафиксировали полицейские, которые также получили информацию об упомянутом BMW, в том числе номерные знаки.

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