"Не смотрела на дорогу": на улице Деглава на пешеходном переходе сбили пенсионерку

"Он просто "вылетела". Она несла в руках несколько коробок, поэтому ничего впереди не видела. Не смотрела на дорогу, просто "летела". Автобус проехал мимо, я ехал сразу же за автобусом. Она прямо передо мной выскочила, я даже не успел среагировать", - рассказал водитель Honda.