"Не смотрела на дорогу": на улице Деглава на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Вечером во вторник, 21 июля, в Риге на улице Аугуста Деглава на пешеходном переходе произошло ДТП: автомобиль сбил пенсионерку, пересекавшую проезжую часть. Как рассказал сам водитель, он увидел женщину в последний момент и не успел вовремя затормозить, сообщает передача Degpunktā.
ДТП произошло в 17 часов, когда пожилая дама по пешеходному переходу пересекала улицу Аугуста Деглава недалеко от дома 164.
В момент, когда женщина находилась посреди перехода, ее сбил внедорожник Honda. Пострадавшая упала, а водитель сразу же остановился и поспешил к ней, параллельно позвонив в службу спасения.
"Он просто "вылетела". Она несла в руках несколько коробок, поэтому ничего впереди не видела. Не смотрела на дорогу, просто "летела". Автобус проехал мимо, я ехал сразу же за автобусом. Она прямо передо мной выскочила, я даже не успел среагировать", - рассказал водитель Honda.
Медики прибыли в течение нескольких минут, была привлечена и бригада специалистов, выезжающих только на тяжелые случаи.
Во время осмотра у пенсионерки были констатировали тяжелые травмы, состояние ее здоровья было оценено как тяжелое. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Смотрите сюжет на латышском языке:
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