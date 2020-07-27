Скептицизм и нелестные комментарии. С чем сталкиваются женщины в мужских видах спорта?

Равенство - такое слово могло бы быть напечатано на форме Кристапса Порзингиса в продолжение сезона NBA для привлечения внимание к проблемам расизма. Это заставило меня задуматься на слегка другую тему - с чем сталкиваются женщины в мужских видах спорта? На каком уровне у нас развито гендерное равенство?
Как вы попали в спорт?
В прошлом году 33-летняя Лаура Скуйиня решила поставить точку в карьере спортсменки в вольной борьбе. Ее самые большие успехи - бронзовые медали на чемпионатах Европы и мира 2014 года.
"Я была спортивной девочкой. В первом классе старалась заниматься всем, что было связано со спортом. В средней школе основное внимание уделяла волейболу и баскетболу. После занятий ходила на тренировки почти каждый день", - рассказала Скуйиня порталу TVNET.
"Когда я училась в третьем классе, кажется, на уроке рисования, в кабинет вошел крупный мужчина с большой седой бородой. Он предложил мальчикам и девочкам попробовать себя в вольной борьбе. Он долго и красиво рассказывал о том, что можно будет ездить на соревнования по всему миру. Как ребенка, который вырос в небольшом поселке, он меня сильно заинтриговал", - вспоминает девушка.
Первым тренером Скуйини был Эрик Айварс Микельсонс, скончавшийся несколько лет назад.
"В тот же день я пошла на тренировку - она проходила в школьном спортзале, хотя это место не подходило для вольной борьбы. Он притащил старые маты еще советской эпохи. Хвалил, что у нас все хорошо получается. Очень многие тогда пришли попробовать".
Позже Скуйиня начала ездить на тренировки в другой конец Саулкрасты - в Пабажи, что находится примерно в 7 километрах от Звейниекциемса.
"Там был зал для боев, где проходили такие тренировки, какими они должны быть - обучение захватам, падениям, броскам. Затем количество детей из Звейниекциемса уменьшилось, потому что не у всех были деньги на транспорт".
Скуйиня начала более серьезно заниматься вольной борьбой. Ей очень понравились эти занятия, потому что она хорошо справлялась.
"Так и происходит у детей - если получается, то нравится, если нет - то и не нравится. Очень скоро я поехала на первые соревнования и выиграла. Потому что, как я уже сказал, я занимаюсь спортом, сколько себя помню", - говорит Лаура.
Анастасия Григорьева (30 лет) - четырехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе. На чемпионатах мира она завоевала две бронзовые награды. Даугавпилсчанка готовится представлять Латвию на Олимпийских играх в Токио в следующем году. В 2013 и 2014 годах Григорьева была признана лучшей спортсменкой Латвии.
"Сначала я занималась дзюдо. Это произошло незапланированно. В районе, где я жила, открыли клуб, в котором я могла активно проводить свободное время. Там были также маты. Этот клуб принадлежал моему первому тренеру - Любови Копиловой. Брат пришел на тренировку, а я за ним. Тренер меня заметила, и можно сказать, в принудительном порядке пригласила на занятия", - вспоминает Григорьева.
"Я попробовала, но мне не понравилось. Но она такой тренер, от которого нельзя избавиться, если она пригласила тебя тренироваться. Каждый раз, когда она встречала меня на улице или в автобусе, уговаривала меня вернуться.
Я ходила на тренировки, потому что мне было стыдно отказать взрослому человеку. Мне не нравилось дзюдо, потому что это было очень больно. Позже, когда появились друзья и мне понравилась атмосфера, я влюбился в вид спорта, под названием вольная борьба".
Зане Кронберга (28 лет) представляет латвийскую сборную и женский хоккейный клуб Laima.
"Мой папа играет в хоккей. У меня было много одноклассников, играющих в хоккей. В детстве мне самой этот вид спорта очень нравился - я смотрела все игры Кубка мира", - вспоминает Кронберга.
Кронберга начала играть в хоккей в 12 лет.
"В этом возрасте я сама пошла на первую тренировку. Это был мой выбор, я даже сама нашла команду. Раньше я ходила в музыкальную школу, но выросла и сменила уроки музыки на хоккей".
Агнесса Божа (38 лет) - чемпионка Латвии по профессиональному боксу, титул Baltic K-1 и международный титул Universal Boxing Organization (UBO).
Божа начал заниматься боевыми искусствами в возрасте 19 лет. Помимо бокса, она также занималась кикбоксингом и муай тай.
"Я бы, вероятнее всего, до сих пор занималась кикбоксингом и муай тай, если бы была на 10 лет моложе. Мне нравится бокс, потому что это более умный вид спорта, чем муай тай, а также более интенсивный. Я случайно обратилась к боевым искусствам, а до этого пробовала разные виды спорта. Мне кажется, именно боевые искусства соответствуют моему характеру".
Как окружающие воспринимают твое увлечение?
"Это было более 20 лет назад. В то время на это смотрели довольно неравномерно - девушки в таком виде спорта... Самая острая реакция была со стороны пожилых людей - от родителей, бабушек и дедушек, учителей. Они пытались внушить мне, что я зря трачу свое время, что в этом нет необходимости, особенно для девушки", - рассказывает о своем опыте Лаура Скуйиня.
"В вою очередь одноклассники, с которыми я училась до 7-го класса в Звейниекциемсе, и позже, когда переехала в Ригу, всегда поддерживали и следили за моими успехами в спорте.
Это, безусловно, также зависит от самого человека, от того, как он позиционирует себя в обществе".
Скуйиня вспоминает, что учителя делали резкие замечания в адрес вида спорта, который выбрала девушка.
"Со стороны сверстников нет, а вот со стороны учителей я часто сталкивалась со скептицизмом - каждый хотел высказаться на этот счет. Это не подходит для девочек, это спорт для мальчиков... Один учитель, который вообще не признавал спорт, сказал - чего ты добьешься в этом спорте? Все спортсмены глупые...".
Отец Скуйини с самого начала поддерживал дочь, потому что сам занимался вольной борьбой, а вот матери принять выбор Лауры было сложно.
"Помню, как отец спросил - дочка, ты уверена, что хочешь этого? Я сказала - хочу. Отец поддерживал меня с первого дня, потому что сам в детстве занимался у того же тренера. Он знает, насколько это тяжелый спорт. Он позволил мне идти этой дорогой, потому что я сама этого хотела".
Хотя мать Скуйини изначально была против увлечения своей дочери, позже она настояла, чтобы та не бросала спорт, когда у Лауры был тяжелый период.
"Мама очень неохотно разделяла мой выбор с первого дня. Кажется, она начала по-настоящему поддерживать меня, когда в 17 лет я впервые выиграла чемпионат Европы. Сначала она весьма демонстративно игнорировала, но постепенно приняла мой выбор. Конечно, она переживала, сочувствовала, но радости мое увлечение ей не приносило", - вспоминает Скуйиня.
"С другой стороны, когда я учился в 5 классе, как у всех детей часто бывает, наступил период лени. Потренировалась два или три года и решила, что не хочу продолжать. Тогда мама сказала - если начала, нужно продолжать. Она не позволила мне уйти из вольной борьбы".
Самое негативное отношение было у бабушки Лауры.
"Она тогда еще была жива. Ей было уже за 80 лет и она очень переживала. Бабушка никак не могла понять, как девочка может заниматься чем-то подобным. У людей всегда будут разные мнения, но в наши дни общество гораздо лучше воспринимает то, что девушки тоже могут заниматься борьбой", - считает Скуйиня.
В 2015 году был основан Клуб боевых искусств Лауры Скуйини. Занятия проходят в Яунолайне. Бывшая спортсменка тренирует как мальчиков, так и девочек.
"Сейчас стало нормой, что девушки занимаются таким видом спорта. Я вижу, как мамы и папы приводят своих детей на тренировки. Я могу сравнить, как люди смотрят на это сейчас и как это было в моем детстве".
Григорьев скрывала свое увлечение дзюдо от семьи.
"Я говорила, что пойду гулять с друзьями. Моей бабушке очень не нравилось, что я занимаюсь дзюдо. Она боялась, что мне там что-нибудь сломают. Она звонила и тренеру, и директору школы и просила, чтобы меня не пускали на тренировки. Но с учебой у меня всегда было хорошо, поэтому не было никаких причин запрещать мне тренироваться".
Дзюдо Григорьева начала заниматься в 12 лет, но через четыре года ушла в вольную борьбу.
"Дзюдо я тренировалась нерегулярно - месяц позанимаюсь, потом пропаду на полгода. Я много тренировалась в прошлом году, но это был дорогой вид спорта. У меня не было денег, чтобы поехать на соревнования. Тогда я перешла в вольную борьбу, потому что этот вид спорта финансировался правительством", - вспоминает Григорьева.
"Когда я перешла в вольную борьбу, бабушка, вероятно, поняла, что уже ничего нельзя изменить - что это стало не только моим хобби, но и работой. Тогда бабушка начала поддерживать меня в этом виде спорта. Она плакала, когда видела мои синяки".
Отношение сверстников Григорьевой было двояким - девочки поддерживали ее, а мальчики скалились, и не хотели тренироваться вместе.
"Со стороны учителей я не помню негативного отношения. Семья говорила, что это травматический спорт. Сначала, когда я только перешла в вольную борьбу, были негативно настроенные парни. Они не хотели тренироваться в одном зале с девочками. Они пытались доказать, что спорт не для девочек", - вспоминает Григорьева.
В свою очередь отец хоккеистки Кронберги вначале не воспринимал всерьез намерения дочери заниматься хоккеем, хотя сам увлекался этим видом спорта.
"Первый год он игнорировал мой выбор. Когда я начала хорошо держаться на льду, чему-то научилась, тогда только мы начали играть вместе и у него появился двойной азарт", - вспоминает хоккеистка.
"Постоянно все задавали только один вопрос - хоккей, для девочки? Однако те, кто находятся внутри спорта, понимают, что в этом нет ничего необычного. Все очень зависит от самой девушки. Если ты постоянно ходишь с клюшкой в руках и кривой спиной - это твой выбор. Если параллельно являешься нормальной девчонкой, то все можно объединить".
Кронберга училась в Рижской средней школе № 93. Учителя всегда очень снисходительно относились к тем, кто пропускал уроки из-за соревнований.
"Всегда к спортсменам, особенно к хоккеистам, относились с пониманием. У нас было очень много хоккеистов, поэтому учителя были приветливы, помогали потом с контрольными".
А вот что касается Агнессы Божа, девушка обратилась к боевым искусствам только после достижения совершеннолетия. В детстве она училась в музыкальной школе.
"Я рада, что не попала в бокс, когда мне было семь лет. В этом возрасте лучше играть на пианино, чем драться на ринге".
Семья Агнессы с настороженностью восприняла новость о желании девушки заниматься борьбой.
"Семью это новость не порадовала. Конечно, родители всегда переживают. Со мной было бы то же самое, если бы моя дочь занималась боевыми искусствами. Моя семья спорт не любит, но отговаривать не пытались, потому что знают, что из-за моего характера в этом нет никакого смысла. Мы проживаем свою жизнь, а не жизнь родных и близких", - говорит Агнесса.
Как противоположный пол относится к твоему увлечению?
В подростковом возрасте мальчишки часто подшучивали над Скуйиней, но травли не было.
"Было много шуток. Чаще всего и глупее всего было что-то вроде - ты меня побьешь, я тебя боюсь. Но все зависит от самой девочки, и не важно чем она занимается, - считает Лаура. - Конечно, эти шутки задевают. Если мужчина таким образом хочет заигрывать (смеется), то это не самая хорошая идея. В целом, я не могу сказать, что у меня были какие-либо проблемы с представителями противоположного пола".
Григорьева отмечает, что ее всегда сопровождали уверенные в себе и сильные мужчины.
"Вокруг меня всегда были такие мужчины, которые визуально и физически были намного сильнее меня. Они были в себе уверенны и никогда не возникало мыслей, что я могу быть сильнее их".
В свою очередь Кронберга за свой выбор часто получала комплименты со стороны противоположного пола.
"От парней я чаще получала признание. Девочки больше спрашивали - для чего тебе этот хоккей? Моему мужу нравится, что я занимаюсь этим видом спорта. Сам он никак с этой игрой не связан, но матчи посещает регулярно" -, говорит Кронберга.
"Мне всегда казалось, что это круто - быть особенной. Многие девушки занимаются бегом, ходят в спортзал, но редко кто играет в хоккей. Здорово быть одной из немногих".
Комментарии в интернете
Скуйиня часто сталкивалась с интернет-травлей.
"Эти комментарии очень разнообразны. Проще их не читать. Мне кажется, это не зависит от того, каким видом спорта ты занимаешься. Грубости, которые люди там пишут... это кошмар, как что-то такое вообще можно придумать, - вспоминает спортсменка. - Когда были главные соревнования, я старалась не читать комментарии. Не важно, выиграешь ты или проиграешь, хороший результат покажешь или плохой - люди редко напишут про тебя что-то хорошее".
"После прочтения комментариев, становится грустно. Проделанная спортсменом работа полностью остается на втором плане. Люди обсуждают внешний вид и все остальное. Очень мало объективных комментариев. Поэтому я советую спортсменом их не читать. Это лишняя нервотрепка".
Опыт Григорьевой также доказывает, что в комментариях в интернете часто можно столкнуться с осуждением.
"Мне до сих пор пишут, что это не женственно. Что этот вид спорта не для женщин. Другим кажется, что, например, гимнастика - это не для мужчин. Я же считаю, что это мужской и очень сложный вид спорта", - говорит Григорьева.
Кронберга считает, что комментарии в интернете в основном оставляют люди, которым скучно и которые сами ничего не делают.
"В Латвии очень многие оставляют комментарии "от нечего делать". Никогда не обращала на это внимание. Я могу им только пожелать удачи - чтобы сами развивались", - говорит хоккеистка.
С ней солидарна и Божа.
"Лучше не читать. Мнение часто высказывают не компетентные люди, а диванные эксперты. Чаще всего те, кто никак не связан с конкретной сферой. Обычно это субъективное мнение, основанное на стереотипах, чувстве неудовлетворенности и нереализованности", - считает Божа.
Почему стоит заниматься выбранным тобою видом спорта?
"Я считаю, что у нас в Латвии очень сильные девушки, которые могут показывать высокие результаты в этом виде спорта, благодаря своим чертам характера", - говорит тренер по вольной борьбе Скуйиня.
"В Латвии есть много опытных тренеров по вольной борьбе, способные вывести вас на самый высокий уровень".
Скуйиня считает, что вольная борьба - это универсальный вид спорта, в котором спортсмен может совершенствоваться.
"В нашем виде спорта дети учатся акробатике, бегают и играют в игры. Тренировочный процесс очень разнообразен, имеет тенденцию к общему развитию. Даже если через некоторое время ребенок передумает и выберет другой вид спорта, я думаю, что он будет к нему отлично подготовлен".
Скйиня убеждена, что вольная борьба - это интересный и захватывающий вид спорта.
"Есть хорошие возможности для достижения высокого уровня, но как и везде - должно быть отношение. Это сложный вид спорта, в первую очередь в эмоциональном плане. Вы сталкиваетесь с противником один на один. Здесь нет команды. Никто не поможет. С ситуацией приходится справляться самостоятельно. Боевые искусства подходят тем, кто более индивидуалистичен, потому что не каждый хочет играть в команде. Тем, кто ищет вызовы и хочет проверить себя, боевые искусства - очень хорошее место для этого".
Чем вольная борьба лучше других видов боевых искусств? "Тем, что здесь не ломают, не бьют, не душат. Ребенку не причинят вреда. В этом смысле вольная борьба - самый благодарный вариант из всех видов боевых искусств. Здесь работают над техническими приемами, над бросками, но не над способами причинить боль", - объясняет Скуйиня.
Она считает, в Латвии должно быть больше тренеров, которые будут работать с девушками, потому что не все этого хотят.
"На самом деле, девочки могут выполнять гораздо больший объем работы, чем мальчики, - я в этом уверенна. И те тренеры, которые работали с девочками, знают, как работают ответственные девочки и сколько из них можно выжать, насколько они терпеливы", считает Скуйиня.
Она отмечает, что в Латвии очень много свободных тренеров по вольной борьбе, но лишь пятая часть готова обучать девушек.
"Я не знаю точного числа, но может быть около 50 тренеров, но только 10-12 из них работают с девушками", - говорит Скуйиня.
Григорьева также советует девушкам пробовать свои силы в вольной борьбе, потому что этот спорт развивает все части тела.
"Это помогает физически подготовиться к будущему. Мы, девочки-борцы, привыкли бороться во всех сферах жизни. Вольная борьба может многому научить", - отмечает Анастасия.
В обыденной жизни Кронберга работает тренером по фитнесу. Она испробовала несколько видов спорта, но только в хоккее ей удается расслабиться.
"Со спортом я на "ты", так как работаю тренером по фитнесу. Я перепробовала все что можно, но хоккей - единственное, благодаря чему мне удается полностью отключиться и думать только об игре, - говорит хоккеистка. - Если есть желание играть в хоккей - безусловно нужно попробовать почувствовать этот "кайф".
В прошлом году на чемпионате мира Кронберга неудачно блокировала девушку и сломала пятку. Это единственная серьезная травма за ее карьеру, хотя хоккей считается достаточно травмирующем видом спорта.
"Перелом пятки - нетипичная травма для этого вида спорта. Возможно, я одна из немногих в мире, кто сломал пятку играя в хоккей. Слава богу, других серьезных травм у меня не было", - говорит хоккеистка.
Божа считает, что желание заниматься спортом в целом необходимо приветствовать, и не следует разграничивать, подходит ли конкретный вид спорта женщине или нет.
"Здорово, когда человек вообще занимается спортом. Я бы не хотела делить спортсменов по половому признаку. Бокс - это просто спорт. Конечно, он более жестокий, более опасный. Как и любое другое занятие, когда вы готовы отдаваться ему по полной", - говорит Агнесса.
Божа уверенна, что отношение людей к боксу и боевым искусствам со временем изменится. "Каждый из нас, кто пытается проявить себя в этой области, должен делать в два-три раза больше, чем представители других видов спорта".
Спарринг с мужчиной
"В начале на тренировки ходили толпы девочек, но потом я осталась единственной. У меня лучше получалось, чем у других девочек, поэтому тренер начал ставить меня в пары с мальчишками. Я тогда была еще маленькой, и мне это не нравилось. Было не комфортно. Потом я привыкла и в Латвии почти всегда спарриногвалась с мужчинами", - вспоминает Скуйиня.
"Анастасия [Григорьева] была в Даугавпилсе, я была в Риге, поэтому нам редко приходилось тренироваться вместе. У нас были только спарринги в лагерях, но потом мы старались использовать возможность больше тренироваться с иностранными спортсменами. Анастасия тоже выросла спаррингуясь с парнями. Это норма для нас".
Дважды в своей карьере Божа провела официальный бой против мужчин. Один из них она выиграла, второй - проиграла.
"Я проиграла бой в Латвии литовскому боксеру. Он был хорош - молод, быстр. Я не сильно переживала, так как считаю, что удержать и показать равный бой - уже успех. В свою очередь в Литве я победила российского боксера. Противник был легче меня почти на восемь килограммов".
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