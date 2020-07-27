Скептицизм и нелестные комментарии. С чем сталкиваются женщины в мужских видах спорта?

Как вы попали в спорт?

В прошлом году 33-летняя Лаура Скуйиня решила поставить точку в карьере спортсменки в вольной борьбе. Ее самые большие успехи - бронзовые медали на чемпионатах Европы и мира 2014 года.

"Я была спортивной девочкой. В первом классе старалась заниматься всем, что было связано со спортом. В средней школе основное внимание уделяла волейболу и баскетболу. После занятий ходила на тренировки почти каждый день", - рассказала Скуйиня порталу TVNET.

"Когда я училась в третьем классе, кажется, на уроке рисования, в кабинет вошел крупный мужчина с большой седой бородой. Он предложил мальчикам и девочкам попробовать себя в вольной борьбе. Он долго и красиво рассказывал о том, что можно будет ездить на соревнования по всему миру. Как ребенка, который вырос в небольшом поселке, он меня сильно заинтриговал", - вспоминает девушка.

Первым тренером Скуйини был Эрик Айварс Микельсонс, скончавшийся несколько лет назад.

"В тот же день я пошла на тренировку - она проходила в школьном спортзале, хотя это место не подходило для вольной борьбы. Он притащил старые маты еще советской эпохи. Хвалил, что у нас все хорошо получается. Очень многие тогда пришли попробовать".

Лаура Скуйиня ФОТО: www.lscsk.lv

Позже Скуйиня начала ездить на тренировки в другой конец Саулкрасты - в Пабажи, что находится примерно в 7 километрах от Звейниекциемса.

"Там был зал для боев, где проходили такие тренировки, какими они должны быть - обучение захватам, падениям, броскам. Затем количество детей из Звейниекциемса уменьшилось, потому что не у всех были деньги на транспорт".

Скуйиня начала более серьезно заниматься вольной борьбой. Ей очень понравились эти занятия, потому что она хорошо справлялась.

"Так и происходит у детей - если получается, то нравится, если нет - то и не нравится. Очень скоро я поехала на первые соревнования и выиграла. Потому что, как я уже сказал, я занимаюсь спортом, сколько себя помню", - говорит Лаура.

Анастасия Григорьева (30 лет) - четырехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе. На чемпионатах мира она завоевала две бронзовые награды. Даугавпилсчанка готовится представлять Латвию на Олимпийских играх в Токио в следующем году. В 2013 и 2014 годах Григорьева была признана лучшей спортсменкой Латвии.

"Сначала я занималась дзюдо. Это произошло незапланированно. В районе, где я жила, открыли клуб, в котором я могла активно проводить свободное время. Там были также маты. Этот клуб принадлежал моему первому тренеру - Любови Копиловой. Брат пришел на тренировку, а я за ним. Тренер меня заметила, и можно сказать, в принудительном порядке пригласила на занятия", - вспоминает Григорьева.