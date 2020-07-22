Ср, 22.07.2020
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  • До 6,66 евро в час: подать заявку на работу на избирательных участках во время выборов Рижской думы можно до 24 июля

До 6,66 евро в час: подать заявку на работу на избирательных участках во время выборов Рижской думы можно до 24 июля

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Рижская городская избирательная комиссия продлила срок подачи заявок от кандидатов в члены комиссий избирательных участков на выборах Рижской думы 29 августа.

Срок подачи заявок продлен до 24 июля.

Подать заявки на работу на избирательных участках могут избиратели, которые владеют латышским языком и имеют по крайней мере среднее образование.

Право выдвинуть своих представителей в комиссии избирательных участков имеют партии, их объединения и группы избирателей численностью не менее 10 человек и члены Рижской городской избирательной комиссии - на каждый участок можно выдвинуть не более семи кандидатов.

Установленная Рижской городской избирательной комиссией почасовая ставка за работу председателя избирательной комиссии участка составляет 6,66 евро (в целом около 500 евро), секретаря - 6,06 евро (около 430 евро), члена комиссии - 4,98 евро (около 256 евро) до уплаты налогов.

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