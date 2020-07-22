До 6,66 евро в час: подать заявку на работу на избирательных участках во время выборов Рижской думы можно до 24 июля

Подать заявки на работу на избирательных участках могут избиратели, которые владеют латышским языком и имеют по крайней мере среднее образование.

Право выдвинуть своих представителей в комиссии избирательных участков имеют партии, их объединения и группы избирателей численностью не менее 10 человек и члены Рижской городской избирательной комиссии - на каждый участок можно выдвинуть не более семи кандидатов.