Ученикам спецшкол будут измерять не только температуру, но и ритм дыхания

Министерство предлагает также установить, что школа принимает детей и отдает их родителям возле входа или на территории, чтобы уменьшить риск скопления людей.

Школы должны будут организовывать питание, занятия, прогулки, игры и другие мероприятия в небольших группах до 10 детей. Нужно будет также в рамках возможностей сократить число помещений общего пользования.