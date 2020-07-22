Ср, 22.07.2020
Я очень рассчитываю, что командование Вооруженных сил Украины не будет никогда в жизни отправлять людей за ранеными, за убитыми абсолютно без коммуникаций, наобум, потому что своих детей они бы так не отправили. Журналист и политик Анатолий Шарий

Ученикам спецшкол будут измерять не только температуру, но и ритм дыхания

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В специальных учебных заведениях сотрудники должны будут каждый день тщательно проверять состояние детей, измеряя температуру тела и ритм дыхания, предусматривает подготовленный Министерство образования и науки проект правил правительства об организации учебного процесса с 1 августа.

Также специальные учреждения должны ограничить количество сотрудников и текучесть кадров.

Министерство предлагает также установить, что школа принимает детей и отдает их родителям возле входа или на территории, чтобы уменьшить риск скопления людей.

Школы должны будут организовывать питание, занятия, прогулки, игры и другие мероприятия в небольших группах до 10 детей. Нужно будет также в рамках возможностей сократить число помещений общего пользования.

Школы должны следить за качеством и частотой мытья или дезинфекции детьми и обеспечить доступность влажных салфеток, предусматривает проект документа.

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