Ученикам спецшкол будут измерять не только температуру, но и ритм дыхания

В специальных учебных заведениях сотрудники должны будут каждый день тщательно проверять состояние детей, измеряя температуру тела и ритм дыхания, предусматривает подготовленный Министерство образования и науки проект правил правительства об организации учебного процесса с 1 августа.
Также специальные учреждения должны ограничить количество сотрудников и текучесть кадров.
Министерство предлагает также установить, что школа принимает детей и отдает их родителям возле входа или на территории, чтобы уменьшить риск скопления людей.
Школы должны будут организовывать питание, занятия, прогулки, игры и другие мероприятия в небольших группах до 10 детей. Нужно будет также в рамках возможностей сократить число помещений общего пользования.
Школы должны следить за качеством и частотой мытья или дезинфекции детьми и обеспечить доступность влажных салфеток, предусматривает проект документа.
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