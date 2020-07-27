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Центр Риги. Привлекательная историческая архитектура. Обновлённые домовладения c закрытой внутренней зоной отдыха и единой инфраструктурой. Квартиры с высокими потолками и в большинстве своём с полной отделкой. Всё вместе – это и есть жилой проект Kvartāls 5/26. Проект, ориентированный на вдумчивых покупателей, не согласных на компромисс в вопросах качества среды своего проживания. В июле в рамках Kvartāls 5/26 стартовали продажи квартир в доме на ул. А. Чака, 26: первым покупателям – бонусы.

Kvartāls 5/26 представляет собой ансамбль из трёх исторических домовладений постройки начала XX века. Выполненные в архитектурном стиле раннего романтизма, единым комплексом они стали в наши дни. Заслуга в этом принадлежит девелоперской компании OA Group, реализующей третий собственный проект реконструкции и строительства нового жилья. На этот раз в центре столицы Латвии, где на пространстве между улицами Авоту, 5, и А. Чака, 26, формируется новый островок комфортной жилой среды.

– OA Group нацелена на создание качественного жилья, которое благодаря современным решениям и уровню исполнения работ многие десятилетия сможет обеспечивать людям комфортные условия проживания, – делится философией своего бизнеса председатель правления OA Group Александр Лысенко. – Развитием Kvartāls 5/26 занимаемся второй год. Начали с дома на ул. Авоту, 5, построенного в 1909 году. Вдохнули в него современную жизнь: восстановили фасад, обновили подъезд и квартиры, заменили инженерно-технические сети, вентиляционную систему, а также системы отопления. Провели новую электропроводку и поставили индивидуальные счётчики.

Первая продажа на ул. Авоту, 5, была зарегистрирована в Земельной книге в октябре 2019 года. А сейчас, летом 2020-го, свободными остаются лишь по две одно- и двухкомнатные квартиры и три двухуровневые. Покупателям они предлагаются по цене от 68 540 евро, а самая дорогая квартира на верхнем этаже стоит 166 500 евро.

Темпы продаж на ул. Авоту, 5, продемонстрировали высокий спрос в центре Риги на новое жильё в полностью отремонтированных домах. И такое предложение в дефиците. Вот частично удовлетворить его и призван новый дом Kvartāls 5/26, чей адрес ул. А.Чака, 26. Его реконструкция, вобравшая в себя комплекс лучших решений, опробованных нами при реализации других проектов, будет завершена нынешней осенью.

– Что включает в себя обновление дома на ул. Чака, 26?

– Проект задаёт высокие стандарты ремонта исторических многоквартирных домовладений не только для самого Kvartāls 5/26, но и для всего прилегающего района. Работы на ул. А. Чака, 26, ведём более углублённо, чем конкуренты и чем того требуют действующие в нашей стране стандарты. Вот что мы сделали в этом доме.

Заменили старые деревянные перекрытия на новые. Современные и легкие бетонные полы в квартирах обеспечили высокую звукоизоляцию и надёжность.

Смонтировали в доме современную, считающуюся элементом новостроек бизнес-класса систему отопления, которое осуществляется через водяные контуры в полах.

Установили новые деревянные стеклопакеты c повышенной шумоизоляцией.

Отремонтировали фасад и получили первое место в номинации «Реконструкция фасада» конкурса «Приз года латвийского строительства – 2019».

Отремонтировали подъезды, сохранив исторические элементы.

Смонтировали современный бесшумный лифт.

Достроили верхний этаж и сделали полностью новую крышу.

К этому добавлю, что в доме заменены все инженерные коммуникации – системы канализации и водоснабжения, подключено трёхфазное электричество и сделана новая электропроводка. В доме установлен собственный котёл отопления, что обеспечит низкие коммунальные платежи.

О принципиальности нашего подхода к своим объектам говорит то, что перед началом ремонтных работ всё здание изнутри было вычищено до состояния голых капитальных стен и поверхностей.

– Какие варианты жилья на ул. Чака, 26 доступны покупателям?

– Познакомиться со всеми ими можно на сайте kvartals5-26.lv. Позиционируем А. Чака, 26 как дом клубного типа: в нём 23 квартиры. Разной планировки. Самые компактные – студии площадью 24,5 и 31,9 кв. м. Есть 2-комнатные квартиры площадью около 50 кв. м, из которых, если необходимо, можно сделать 3-комнатные.

Стандартные 3-комнатные – это от 58,7 до 75,5 кв. м, с двумя санузлами и нишами для хранения вещей. Высота потолков в квартирах, в зависимости от этажа, составляет от 3,0 до 3,3 метра.

Самое статусное предложение А. Чака, 26, – два новых пентхауса. Это 4-комнатные квартиры с удобной планировкой, а также собственными, закрытыми от других террасами, позволяющими наслаждаться утренней и вечерней панорамами центра Риги. Площадь самого большого пентхауса – 127 кв. м, из которых 111 кв. м – жилые.

С июля мы открыли публичные продажи квартир в этом доме. Цены – от 1 700 евро за кв. м. При этом первые покупатели, которые оформят резервации до начала осени, оказываются в привилегированном положении – им полагаются бонусы.

– Расскажите подробнее – какие?

– Во-первых, учитывая небольшое количество квартир, лишь первые клиенты смогут выбрать наиболее подходящее для них по планировке и этажности предложение жилья. Тем, кто станет покупать позже, придётся выбирать из того, что осталось, – вступает в разговор руководитель продаж Kvartāls 5/26 Айварс Бирулис, являющийся сертифицированным агентом Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью (сертификат А-102). – Во-вторых, у первых покупателей будет возможность получить индивидуальный дизайн выбранной квартиры. Чтобы обеспечить комфортные условия проживания уже самым первым жильцам, компания OA Group приняла решение сдавать дом на ул. А. Чака, 26, в эксплуатацию с полной внутренней отделкой квартир. Подготовлена пара типовых вариантов этой отделки. Но покупателям, которые рассчитаются за покупку до сентября, застройщик выполнит ремонт квартиры в выбранной клиентом стилистике.

В-третьих, застройщик за свой счёт установит в купленные на стадии ранней резервации квартиры встроенные кухни и наполнит их бытовой техникой известных брендов.

Четвёртый бонус для проявивших наибольшую оперативность покупателей – готовые встроенные шкафы от ведущих латвийских производителей. В просторных квартирах также будут обустроены гардеробные комнаты.

– Кроме того, только у первых покупателей просторных квартир на ул. А. Чака, 26 будет возможность воспользоваться дефицитной опцией по приобретению парковочного места для личной машины во дворе квартала, – возвращается в разговор Александр Лисенко. – Количество этих мест у нас ограничено – их только 10. И одно мы оборудуем для зарядки электромобилей.

Кладовые помещения для хранения личных вещей жители А. Чака, 26 могут приобрести в подвале другого здания Kvartāls 5/26. Вход на территорию комплекса для посторонних закрыт и ограничен с помощью электронного замка и системы безопасности, включающей в себя и домофоны.

Добавлю, что к услугам жильцов Kvartāls 5/26 будет прекрасная инфраструктура, включающая булочную и ресторан на первом этаже дома на ул. А. Чака, 26. В комплексе оборудуется также небольшой фитнес-зал, в котором будет вести приём профессиональный физиотерапевт.

Уверен: покупатели оценят то, что мы вложили в наш новый проект душу. Ждём в гости!

По вопросам приобретения квартир в Kvartāls 5/26 обращайтесь: +371 22334088, info@kvartals5-26.lv .