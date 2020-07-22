Covid-19 у соседей: в Эстонии - три новых случая, в Литве - два

Таким образом, в Эстонии число случаев инфицирования достигло 2025, 69 из которых умерли.

За сутки проверено 558 анализов на коронавирус, общее число проведенных тестов составляет 115 518.

В Литве за сутки подтверждено два новых случая коронавируса, общее количество их выросло до 1951, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом болен 251 человек, 1607 человек выздоровело. В изоляции находится 105 человек.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 завозных случаев.

За сутки проверено 3645 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 486 869.