Covid-19 у соседей: в Эстонии - три новых случая, в Литве - два

В Эстонии за прошедшие сутки Covid-19 констатирован у трех человек, в Литве - у двух, сообщает BNS.
Таким образом, в Эстонии число случаев инфицирования достигло 2025, 69 из которых умерли.
За сутки проверено 558 анализов на коронавирус, общее число проведенных тестов составляет 115 518.
В Литве за сутки подтверждено два новых случая коронавируса, общее количество их выросло до 1951, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусом болен 251 человек, 1607 человек выздоровело. В изоляции находится 105 человек.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 завозных случаев.
За сутки проверено 3645 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 486 869.
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