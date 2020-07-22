Ср, 22.07.2020
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Назван порядок списков партий на выборах в Рижскую думу

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Первой в выдаваемом избирателям комплекте списков кандидатов на внеочередных выборах в Рижскую думу будет партия "Альтернатива", а завершит комплект списков "Партия центра", сообщает агентство LETA.

За списком "Альтернативы" последует объединенный список Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK и Латвийского объединения регионов, затем - списки "Честь служить Риге", KPV LV, "Нового Согласия", объединенный список "Для развития/За!" и "Прогрессивных", списки "Нового Единства" и Союза "зеленых" и крестьян.

Далее в комплекте последуют списки "Согласия", Русского союза Латвии, Новой консервативной партии, партии Vienoti Latvijai, национального союза Taisnīgums и "Партии действия".

Завершит список "Партия центра".

Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в конце августа.

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