Седокова заговорила на латышском и ответила на вопрос о возможной свадьбе с Янисом Тиммой

В рамках марафона "Спроси и я отвечу" в сториз своего Instagram она ответила на вопрос о возможной свадьбе с возлюбленным и немножко пофлиртовала с латышским языком.

Так, один из подписчиков поинтересовался: "Будет ли у вас свадьба с Янисом?". Первым на этот вопрос ответил Янис: "Да, конечно", после чего он начал шутить: "Свадьба у меня с Янисом?" - и переадресовал этот вопрос своей возлюбленной, мол, ей на это отвечать. Седокова похихикала и сказала: "А я знаю ответ".

ФОТО: Кадр из видео

Другого подписчика интересовало, говорит ли Янис при Анне на латышском языке, на что тот ответил по-латышски Es tevi mīlu ("Я тебя люблю" - в переводе с латышского. - Прим. ред.) и Анна повторила за ним Es tevi mīlu, показав, что и она владеет языком.

ФОТО: Кадр из видео

Напомним, свои отношения Янис Тимма и Анна Седокова подтвердили в начале октября прошлого года. Недавно Анна рассказала о ситуации в США в условиях пандемии Covid-19.