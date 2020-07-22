Фото ⟩ Будущему королю Британии - принцу Джорджу - исполнилось 7 лет

Принц Джордж появился на свет 22 июля 2013 года в Лондоне. Он третий в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза и отца, принца Уильяма.

Герцогиня Кембриджская сделала фото сына в июле. Как отмечает BBC, фото, вероятнее всего, были сняты в их семейном поместье в графстве Норфолк.

В Кенсингтонском дворце сказали, что королевские супруги рады, что могут поделиться снимками своего сына.

ФОТО: Scanpix/Sipa

Напомним, ранее герцогиня Кембриджская в программе BC Breakfast рассказала о самоизоляции во время карантина и возвращении в привычный ритм жизни.

"У моих детей бездонные желудки. Чувствую себя словно постоянно работающая машина для кормления", - призналась Кейт.