В Австралии - рекорд по числу новых случаев Covid-19; Мельбурн вводит обязательное ношение масок

Новый рекорд по числу случаев заражения был достигнут почти четыре месяца спустя первой кульминационной точки пандемии.

Большая часть новых случаев зарегистрирована в штате Виктория, где продолжаются попытки ослабить вспышку во втором по величине городе Мельбурне.

Прошлый рекорд по числу новых случаев был достигнут 28 марта, когда сообщалось о 459 случаях заражения, однако еще до этого государству удалось в большей степени подчинить распространение вируса контролю, после чего последовало смягчение ограничений.

Ранее Австралия и Новая Зеландия получали похвалу за реакцию на вспышку Covid-19.

Общее число активных случаев в штате Виктория превышает 3400.

Всего же в стране с 25 миллионами жителей Covid-19 заразились почти 13 000 человек, 128 умерли.

Жителям Мельбурна придется на улице носить защитные маски. Таким образом, Мельбурн станет первым городом в Австралии, где ношение масок в обществе обязательно.