Госполиция ликвидировала ферму марихуаны в окрестностях Валки

В июле этого года работники Валкского участка Видземского регионального управления Госполиции ликвидировали ферму марихуаны в окрестностях Валки, сообщила представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.
В июле этого года работники Валкского участка Видземского регионального управления Госполиции ликвидировали ферму марихуаны в окрестностях Валки, сообщила представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.
Было изъято 320 граммов частично высушенной марихуаны.
По словам Васкане, Валкский участок получил информацию о лице, возможно, связанном с незаконным оборотом наркотических веществ. Для проверки информации были проведены оперативные мероприятия, в результате которых была обнаружена ферма марихуаны, оборудованная в теплице на заднем дворе дома.
Во время обысков было изъято 17 растений, похожих на марихуану, а также 320 граммов частично высушенной марихуаны.
Расследование продолжается.
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