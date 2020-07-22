Госполиция ликвидировала ферму марихуаны в окрестностях Валки

В июле этого года работники Валкского участка Видземского регионального управления Госполиции ликвидировали ферму марихуаны в окрестностях Валки, сообщила представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

Было изъято 320 граммов частично высушенной марихуаны.

По словам Васкане, Валкский участок получил информацию о лице, возможно, связанном с незаконным оборотом наркотических веществ. Для проверки информации были проведены оперативные мероприятия, в результате которых была обнаружена ферма марихуаны, оборудованная в теплице на заднем дворе дома.

Во время обысков было изъято 17 растений, похожих на марихуану, а также 320 граммов частично высушенной марихуаны.

Расследование продолжается.