В убийстве чеченского блогера, который критиковал Кадырова, сознались его родственники

Издание приводит перевод обращения родственников убитого. "Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя", - говорят авторы обращения. По их словам, они пытались установить связь с Умаровым и "остановить его".

Один из родственников блогера сообщил, что Умаров якобы говорил родным, что европейские спецслужбы не оставляют его в покое, и "он должен по их поручению это говорить" (Умаров часто выступал с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова).

"Это сделано нами", - отметили родственники.

В числе записавших видеообращение отец убитого Ваха Умаров и дядя Лом-Али Усманов. Они добавили, что просят прощения у главы и народа Чечни. "Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас", - сказали родственники.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили 4 июля. Он находился под защитой властей и получил документы на имя Мартина Бека. Представители чеченской диаспоры считают, что в убийстве мог быть замешан Кадыров, так как блогер критиковал его.

В апреле 2020 года Умаров записал видеообращение к Рамзану Кадырову. Стоя на мосту через Дунай в Вене, Умаров оскорблял Кадырова, его отца, а также называл свой номер телефона, отмечает Русская служба BBC.