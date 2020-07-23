"Зачем ей это?": фиолетовые волосы и подростковый рок-н-ролл

Работа "Мама, не буди меня" повествует о чистой подростковой влюбленности, а в клипе главная героиня с фиолетовым каре.

Как отмечает сама автор композиции, эту песню она посвящает некому парню. 17-летняя Карина отказалась от услуг звукорежиссера, решив все сделать самостоятельно. Предложение профессионально снять клип было также отвергнуто. Работу она доверила лишь близкой подруге и себе. По словам девушек, съемки были несложными:

"Все было очень круто и позитивно! (улыбается) Только одно немного выбило - прямо перед съемкой у музыкантов появилась какая-то срочная запись, и мне пришлось сымитировать игру на всех инструментах. (смеется) Не будем строго судить".

Девушка признается, что у нее за всю жизнь было два больших кумира - Курт Кобейн и баскетболист Коби Брайант. Первый значительно повлиял на ее музыкальный вкус, второму она обязана большой любовью к баскетболу.

ФОТО: Nikolay Shelushenkov/пресс-фото

Выпускать творчество было решено под лейблом STH production, где Карина записала свою первую песню и продолжает записывать остальные. Продюсер лейбла Глеб СТХ вспоминает:

"Она просто позвонила и вместо приветствия сказала: "Алло, мне надо записать песню!". И через два дня уже была у нас. Никакие услуги сведения и профессиональные режиссеры ей не нужны, вся такая самобытная, но при этом почему-то, узнав, кто мы и что мы, бесцеремонно заявила: "О, круто, я с вами, короче". Зачем ей это? Неясно, но ладно" (смеется).

Видео: Карина Дабро - "Мама, не буди меня"