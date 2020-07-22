Ср, 22.07.2020
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В Ирландии судят мужчину из Латвии, который "погряз в употреблении марихуаны и алкоголя"

ФОТО: Pixabay

В Ирландии предстал перед судом 26-летний мужчина из Латвии, у которого нашли наркотические вещества, сообщает Leinster Express.

Латыша Роналда Памазанса обвиняют в хранении наркотиков с целью их дальнейшей реализации. 

На заседании суда прозвучала информация о том, что осужденного 1 мая этого года обыскали на улице, в результате чего у него нашли три грамма марихуаны.

Позже в этот же день обыск прошел и по месту жительства мужчины - там нашли амфетамин, кокаин и марихуану. 

В суде адвокат объяснил что Роналд планировал доставить марихуану своим друзьям. Он отметил, что подсудимый - неженатый латыш, который "погряз в употреблении марихуаны и алкоголя". Мужчина посещал специалистов, работающих с зависимостями, и признает, что курит марихуану каждый день. 

Рассмотрение дела отложено до 5 октября. Судья запросила справку от Государственной службы пробации.

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