В Ирландии судят мужчину из Латвии, который "погряз в употреблении марихуаны и алкоголя"

Латыша Роналда Памазанса обвиняют в хранении наркотиков с целью их дальнейшей реализации.

На заседании суда прозвучала информация о том, что осужденного 1 мая этого года обыскали на улице, в результате чего у него нашли три грамма марихуаны.

Позже в этот же день обыск прошел и по месту жительства мужчины - там нашли амфетамин, кокаин и марихуану.

В суде адвокат объяснил что Роналд планировал доставить марихуану своим друзьям. Он отметил, что подсудимый - неженатый латыш, который "погряз в употреблении марихуаны и алкоголя". Мужчина посещал специалистов, работающих с зависимостями, и признает, что курит марихуану каждый день.

Рассмотрение дела отложено до 5 октября. Судья запросила справку от Государственной службы пробации.