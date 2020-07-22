Заводчикам свиней выделят господдержку

В министерстве сообщили, что общий доход свиноводов в Латвии с апреля по июнь этого года снизился на 11,2% по сравнению с общим доходом производителей отрасли за соответствующий период 2019 года.

Влияние распространения Covid-19 на рынок свинины было значительным, что привело к нестабильности и снижению спроса, и как следствие - экономическим трудностям для свиноводов.

За этот период количество свиней, проданных на убой, сократилось на 13%, а количество поросят, проданных для разведения, почти удвоилось, увеличившись на 93%.

Министерство земледелия подчеркивает, что перспективы рынка свинины на ближайшие месяцы не являются благоприятными. Ситуация на рынке свинины по-прежнему нестабильна. Согласно оперативной информации, на рынке Европейского союза (ЕС) стремительно образуется перепроизводство из-за проблем с экспортом и потому, что из-за Covid-19 во многих районах снизилась продуктивность скотобоен.

В связи с вышесказанным Министерство земледелия разработало поправки, предусматривающие необходимость поддержки производителей сферы свиноводства для стабилизации их доходов.

Министерство добавило, что согласно информации, предоставленной Латвийской ассоциацией свиноводов, Европейская комиссия утвердила схему поддержки свиноводства для Литвы, позволив предоставлять помощь, если доходы производителей в отрасли уменьшатся на 5% или более. Поэтому необходимо обеспечить, чтобы для латвийских производителей были созданы равные условия.

"Балтийский рынок - это единый рынок, и между производителями там должны быть равные условия конкуренции, особенно с учетом того, что тенденции в Литве оказывают существенное влияние на латвийский рынок свинины", - пояснили в министерстве.

Проект правил о получении поддержки еще необходимо согласовать в Еврокомиссией.