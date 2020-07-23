Футбол с Владимиром Ивановым: Бои без правил на стадионе "Сконто", сериал Белаковича и лиепайский псих

Если взглянуть на турнирную таблицу, то она по большому счету мало чем удивляет экспертов. Так, одинаково уверенно и ровно первый круг прошли лидирующие в турнирной таблице "Рига" Олега Кононова и РФШ Виктора Мороза, у которых в активе по серии из семи побед подряд и по 24 очка. Это поражает? Да нисколько.

На самом деле команды-фавориты идут по своему привычному графику. Исходя из того, какие изменения произошли в межсезонье, со знаком "плюс", несомненно, можно оценить выступление юрмальского "Спартака", который с 14 очками пока что четвертый. "Валмиера" со своей семиматчевой беспроигрышной серией - пока третья (15 баллов).

С учетом амбиций этого клуба это тоже вполне нормальный результат: выше головы не прыгнули, но и стыдиться нечего.

Как мне кажется, не в чем упрекнуть себя как футболистам "Даугавпилса" - три победы в первом круге все-таки недурно, так и игрокам "Метты", для которых прозябание на дне турнирной таблицы в роли дерзкого и неуступчивого оппонента - уже традиция (у команды Андриса Рихертса на самом деле мало провальных матчей, больше даже позитивных, но на выходе все равно лишь восемь очков и девятая позиция).

А вот в остальном - сплошные минусы. Прежде всего это относится к курземским командам "Вентспилс" и "Лиепая" (11 и 10 очков соответственно), которые за последний месяц сильно разочаровали. В первом, вентспилсском, случае - своей недисциплинированностью (только красных карточек - шесть), во втором, лиепайском, - неразберихой в менеджменте. На выходе - очень слабый результат, ведь даже 50 процентов очков эти команды не сумели набрать при том потенциале, которым они обладают.

Как промежуточный итог - пятое место "Вентспилса" и шестое "Лиепаи". Как говорится - есть к чему стремиться!

Жирный "минус" и "Елгаве", которая потерпела в первом круге шесть поражений (из них три - с разгромными результатами) и на данный момент мало чем отличается от своей прошлогодней версии (никакого качественного скачка здесь так и не произошло). Минус и "Тукумсу", но только за то, что по объективным обстоятельствам команда просто оказалась не готова к уровню "Вирслиги", с самого старта оказавшись мальчиком для битья (всего две ничьи).

ФОТО: optibetvirsliga.com

На самом деле позади уже 45 матчей, но таких, которые бы хотелось побыстрее забыть - единицы. Не надо забывать, что сейчас участники "Вирслиги" - как неопытные спринтеры, которые играют по два матча за неделю, и не все такой непривычный темп могут выдержать. Это вам не английская премьер-лига, в конце концов. Да и, если честно, не все команды у нас профессиональные по сути. Так что тут возможны разного рода провалы и недоразумения, что мы зачастую и наблюдаем. Вот и получается, что десятку высшей лиги первый круг "разделил" на четыре уровня.