Футбол с Владимиром Ивановым: Бои без правил на стадионе "Сконто", сериал Белаковича и лиепайский псих

Молниеносное завершение первого круга чемпионата Латвии по футболу (высшая лига) получилось по-настоящему боевым. Во всех смыслах - и в прямом, и переносном. Чего стоит "битва" после финального свистка на стадионе "Сконто", которая чуть было не обернулась массовой потасовкой во встрече "Риги" и "Вентспилса". По итогам девяти туров на первом месте та самая "Рига", на втором - РФШ (оба коллектива набрали по 24 очка), на последнем - ожидаемо и беспросветно - "Тукумс". Зато в середине - максимальное сжатие: пятое место от девятого отделяют всего-то три балла. Ну и еще одно замечание: пока что в "Вирслиге" - без тренерских отставок. Но это пока...
Если взглянуть на турнирную таблицу, то она по большому счету мало чем удивляет экспертов. Так, одинаково уверенно и ровно первый круг прошли лидирующие в турнирной таблице "Рига" Олега Кононова и РФШ Виктора Мороза, у которых в активе по серии из семи побед подряд и по 24 очка. Это поражает? Да нисколько.
На самом деле команды-фавориты идут по своему привычному графику. Исходя из того, какие изменения произошли в межсезонье, со знаком "плюс", несомненно, можно оценить выступление юрмальского "Спартака", который с 14 очками пока что четвертый. "Валмиера" со своей семиматчевой беспроигрышной серией - пока третья (15 баллов).
С учетом амбиций этого клуба это тоже вполне нормальный результат: выше головы не прыгнули, но и стыдиться нечего.
Как мне кажется, не в чем упрекнуть себя как футболистам "Даугавпилса" - три победы в первом круге все-таки недурно, так и игрокам "Метты", для которых прозябание на дне турнирной таблицы в роли дерзкого и неуступчивого оппонента - уже традиция (у команды Андриса Рихертса на самом деле мало провальных матчей, больше даже позитивных, но на выходе все равно лишь восемь очков и девятая позиция).
А вот в остальном - сплошные минусы. Прежде всего это относится к курземским командам "Вентспилс" и "Лиепая" (11 и 10 очков соответственно), которые за последний месяц сильно разочаровали. В первом, вентспилсском, случае - своей недисциплинированностью (только красных карточек - шесть), во втором, лиепайском, - неразберихой в менеджменте. На выходе - очень слабый результат, ведь даже 50 процентов очков эти команды не сумели набрать при том потенциале, которым они обладают.
Как промежуточный итог - пятое место "Вентспилса" и шестое "Лиепаи". Как говорится - есть к чему стремиться!
Жирный "минус" и "Елгаве", которая потерпела в первом круге шесть поражений (из них три - с разгромными результатами) и на данный момент мало чем отличается от своей прошлогодней версии (никакого качественного скачка здесь так и не произошло). Минус и "Тукумсу", но только за то, что по объективным обстоятельствам команда просто оказалась не готова к уровню "Вирслиги", с самого старта оказавшись мальчиком для битья (всего две ничьи).
На самом деле позади уже 45 матчей, но таких, которые бы хотелось побыстрее забыть - единицы. Не надо забывать, что сейчас участники "Вирслиги" - как неопытные спринтеры, которые играют по два матча за неделю, и не все такой непривычный темп могут выдержать. Это вам не английская премьер-лига, в конце концов. Да и, если честно, не все команды у нас профессиональные по сути. Так что тут возможны разного рода провалы и недоразумения, что мы зачастую и наблюдаем. Вот и получается, что десятку высшей лиги первый круг "разделил" на четыре уровня.
Борьба за титул в 2020 году - это исключительно прерогатива "Риги" и РФШ, за "бронзу" - "Валмиеры" и "Спартака" при вероятной угрозе со стороны двух команд из Курземе.
А то, что кто-то из них во втором круге поднимется с ног - однозначно. И как раз здесь, в битве за "бронзу" и место под еврокубковым солнцем, мы вправе ожидать самую интересную схватку. В остальном пока без изменений - "Тукумс" продолжит по крохам собирать очки, а "Метта", "Елгава" и "Даугавпилс" постараются не упасть ниже седьмого места. Вот и вся их скромная цель.
Девятый тур получился не менее интересным, чем предыдущие, и запомнится многим. Например, тем, что уже в первые дни открытия трансферного окна некоторые из игроков сменили команды (дозаявлять футболистов можно вплоть до 1 сентября). Так, к примеру, десант из трех игроков отправился в Тукумс, а один из самых ярких нападающих этого сезона - нигериец Оффор - из "Даугавпилса" перебрался в РФШ. Новички появились в "Валмиере", "Даугавпилсе" и "Елгаве". Как водится, из числа иностранцев в том числе (в "Елгаве" оказался бельгиец Энтль Де Баэт).
Центральная игра тура состоялась на стадионе "Сконто", где встречались "Рига" и "Вентспилс". По результату - 1:0 в пользу рижан, по накалу страстей это, вне всякого сомнения, игра "номер один" в первом круге. Единственный мяч на 79-й минуте забил вышедший на замену украинец Роман Дебелко. Этот гол так и остался единственным, который принес рижанам седьмую победу подряд, лишний раз подтвердив вполне заслуженный статус главного фаворита "Вирслиги".
⚽ Spēlē starp @RigaFC_Official un @fkventspils_ uzvarai pietika ar vienu precīzu sitienu. To šoreiz veica Romans Debelko!#OptibetVirsliga #Virsliga2020 #FutbolaVirsliga pic.twitter.com/FrxuBc0SiC— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 21, 2020
Что касается "Вентспилса", то это была, на мой взгляд, лучшая игра "желто-синих" в первом круге. Но слишком уж "Рига" сейчас хороша. Правда, есть у этой встречи и другая сторона, темная. Страшно представить, чем все могло закончиться, если бы не усилия охранников, персонала и тренеров обеих команд. До боев без правил или бокса было на самом деле недалеко.
Итак, если взглянуть на протокол, то можно запросто со счета сбиться - сколько карточек пришлось показать главному арбитру встречи Виталию Спасенникову за эти боевые 90 минут: три красные и 12 желтых (это пока что антирекорд нынешнего сезона). А все из-за событий, которые стремительно развивались уже после финального свистка.
Не буду вдаваться в причины возникновения агрессивной перепалки между защитником "Риги" Харди Пренгой и нападающим "Вентспилса" Каспаром Сварупсом. Эмоции зашкаливали, это понятно, несдержанность налицо, взаимные оскорбления и попытки проучить - было все!
Но это действительно был уже перебор, как говорится - за гранью. Тем не менее, если разбираться до конца в этом конфликте, в котором я никого не хочу назначать правым или виноватым... После многочисленных просмотров видео становится очевидно, что провокатором выступил албанец Пренга, с него ведь все и началось. Правда, он быстро спрятался за спинами своих товарищей по команде. Некрасиво!
Ну и Сварупсу надо быть хладнокровнее и думать, что ты делаешь. Бросаться с кулаками на обидчика - объяснимо, но все равно непонятно. Наверняка спустя несколько минут он уже жалел о содеянном. Вмешался в эти разборки и чересчур эмоциональный вратарь "Вентспилса" Константин Махновский, который также по делу получил красную карточку за умышленный удар, как и Сварупс (Пренга был только предупрежден, получив вторую желтую карточку, что в сумме также привело к удалению). В принципе - вот и все: не самая лучшая реклама "Вирслиги", но даже в этой ситуации можно найти свои плюсы (какой накал, какие страсти, какое шоу, пусть и сомнительное). Тем не мене не хотелось бы повторения подобного в игре этих команд во втором круге, уже в Вентспилсе.
Нельзя пройти мимо снайперских качеств капитана "Спартака" Неманьи Белаковича. Его гол и пас помогли юрмалчанам завершить первый круг выездной победой в Даугавпилсе - 2:0. У серба в активе 8 забитых мячей и стабильно первое место в списке бомбардиров.
✅ @fkspartaks svin otro uzvaru pēc kārtas! Šoreiz tukšā palika @BFC_Daugavpils. Noskaties abus vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 22, 2020
⚽ Belakovič 70'
⚽ Nwaorisa 90'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/U4RrUgQbgr
Кстати, эта победа позволила команде Алексея Еременко вплотную приблизиться к идущей на третьем месте "Валмиере" при том, что у "Спартака" еще одна игра в запасе (14 очков против 15). А все потому, что "Валмиера" потеряла очки на ровном месте, сыграв вничью на стадионе "Даугава" с неуступчивой "Меттой" - 2:2. Причем в этом случае, скорее, радоваться надо команде Тамаза Пертии, которая в тот вечер еле унесла ноги (в составе рижан дубль оформил Рихард Озолиньш).
🎥 Kas par drāmu notika @FSMETTA un @valmierafc spēlē! Noskaties vārtu guvumus! 💪— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 21, 2020
⚽ Silagadze 8'
⚽ Ozoliņš 67', 72'
⚽ Kārkliņš 88'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/s1eWkHDInb
"Елгава" после поражения в предыдущем туре от "Спартака" - 1:4 - вновь "превзошла" сама себя, дома провалив игру с "Лиепаей" - 1:5. Комплименты лиепайчанам, которые будто психанули и не выбрасывают белый флаг после всех этих неудач, впервые за месяц победив (21 июня "Лиепая" разгромила "Метту").
🔥 Spēlē starp @fkjelgava un @LiepajaFK tika gūti seši vārti! Noskaties vārtu guvumu video.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 22, 2020
⚽⚽ Dodo 5' 19'
⚽⚽ Friday 32' 50'
⚽ Ivanovs 77' (Jelgava)
⚽ Fortes 82'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 #FutbolaVirsliga pic.twitter.com/4lDw34Ic5Q
Еще один разгромный счет был зафиксирован в Тукумсе, где дебютант "Вирслиги" закономерно уступил РФШ - 0:3. Точку в матче поставил нигериец Оффор, таким вот образом на 73-й минуте быстро прописавшийся в новом коллективе.
🎥 Tukumā spēlē starp FK Tukums 2000/TSS un @RFSDaily vārtus guva tikai viena komanda. Noskaties vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 21, 2020
⚽ Lemajič 1'
⚽ Kouadio 50'
⚽ Offor 73'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/bLYuDQCnXI
Далее - снова без больших пауз. Второй круг чемпионата страны открывается матчами 10-го тура уже в субботу, 25 июля.
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