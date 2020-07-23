Фото, Видео ⟩ 71-летняя Алла Пугачева продолжает дерзкие эксперименты со стилем

Напомним, ранее у артистки был период, когда она появлялась на публике исключительно в длинных и цветастых платьях, которые были ей к лицу. Позже она предстала в более молодежном образе - джинсовом костюме, черной футболке и белых кроссовках.

Теперь же 71-летняя звезда решилась вернуться к экстремальным мини. На снимках Пугачева позирует на лестнице в черном коротком платье, которое подчеркивает ее фигуру. Стоит отметить, что у Примадонны удачно подобраны макияж и укладка.

Поклонникам понравился образ Аллы Борисовны. Они отметили, что она выглядит помолодевшей.

"Алла отлично выглядит", "Я не помню, чтобы она выглядела круче, чем сейчас", "Я хочу так же выглядеть, когда мне будет чуть больше, чем есть сейчас", "Красивая", "Просто богиня", - писали восхищенные фолловеры.

В последнее время исполнительница все чаще удивляет публику смелыми образами. Быть может, у звезды сменился стилист.

А как вам это преображение?