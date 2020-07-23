В МОК задумались о проведении Олимпиады в Токио без зрителей

По словам Баха, подобные меры могут быть необходимы для обеспечения безопасности на Играх в условиях пандемии коронавируса. При этом он указал, что никто не хочет, чтобы соревнования прошли без зрителей.

Также президент МОК подчеркнул, что пандемия влияет и на ситуацию с тренировками спортсменов, которую он охарактеризовал как крайне серьёзную.

Атлеты не знают, когда возобновятся крупные соревнования и в какой момент им необходимо выйти на пик формы, объяснил Бах. Кроме того, он напомнил об ограничениях на перемещения из-за закрытых границ.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии, стало известно 24 марта. В июне директор организационного комитета Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр.

При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесёт огромный удар по экономике Японии и мира.