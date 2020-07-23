В Латвии за сутки зарегистрировано шесть новых случаев Covid-19

SPKC установил, что три человека были в контакте с ранее заболевшим, один заболевший вернулся из-за границы, еще об одном случае заражения информация уточняется.

За последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 186 975 тестов, выявлено 1203 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31.