В Латвии за сутки зарегистрировано шесть новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки сделано 1752 теста на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
SPKC установил, что три человека были в контакте с ранее заболевшим, один заболевший вернулся из-за границы, еще об одном случае заражения информация уточняется.
За последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 186 975 тестов, выявлено 1203 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31.
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