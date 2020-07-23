Имя Шумахера может снова появиться в рядах "Формулы-1"

Пока ещё ничего "не высечено на камне", но Мик, сын семикратного чемпиона мира "Формулы-1" Михаэля Шумахера, на правильном пути, чтобы претендовать на место в одной из команд "Формулы-1". Наиболее реалистичным вариантом считается объединение Alfa Romeo с действующими гонщиками Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци, чьё положение в команде нельзя назвать стабильным.

Будущее Джовинацци окутано туманом, но и относительно возможного претендента на потенциально свободное место в объединении Alfa Romeo никакой ясности нет.

Одним из кандидатов, которого многие немцы и поклонники Михаэля Шумахера определённо хотели бы видеть за рулём машины "Формулы-1", является Мик Шумахер.

В то же время надо отметить, что в "Формуле-2" есть и другие талантливые гонщики, которые имеют отличные успехи - Роберт Шварцман (Robert Schwartzman), Каллум Айлотт, (Callum Ilot), Маркус Армстронг (Marcus Armstrong).

ФОТО: AFP/SCANPIX

Как пишет GPblog.com, именно российский пилот Шварцман угрожает шансам Шумахера пробиться в королевский автоспорт, так как Шварцман победил в чемпионате "Формулы-3" и уже выиграл два этапа "Формулы-2" в этом году. Консультант Red Bull Racing сказал, что российский пилот интеллигентный, быстрый и умеет хорошо обращаться с колёсами, поэтому Ferrari стоит подумать о том, чтобы перевести его в команду Alfa Romeo.

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто доволен прогрессом Мика: "Мик хорошо ездит - лучше, чем раньше. Главное, чтобы он продемонстрировал прогресс во втором сезоне "Формулы-2". В Венгрии он был хорош, но ещё рано говорить про следующий год".

В свою очередь дядя Мика, брат Михаэля Шумахера, отмечает, что от нового таланта ожидают очень многого и он сам хочет стать одним из лучших гонщиков "Формулы-2".