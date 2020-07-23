Пт, 24.07.2020
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"Надеюсь, ты был доволен мною". Хабиб Нурмагомедов прервал молчание о смерти отца

Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: AP/Scanpix

Отец известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался в начале июля. Боец впервые высказался о смерти своего отца и тренера, опубликовав пост в своём Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля от осложнений, вызванных Cоvid-19. Год назад дагестанский специалист перенёс операцию на сердце, но после осложнений из-за коронавируса ему снова пришлось сделать операцию, в результате чего он впал в кому, от которой так и не оправился.

Со словами соболезнования в адрес родных и близких Абдулманапа Нурмагомедова обратились многие известные спортсмены (в том числе Конор Макгрегор и Тони Фергюсон). Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был первым, кто сообщил общественности печальное известие.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов публично высказался по поводу смерти отца только сейчас - в ночь на 23 июля, опубликовав трогательный пост в своем Instagram.

"Тебя будет не хватать, Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною", - написал спортсмен.

Хотя в сообществе смешанных единоборств (ММА) ходят слухи, что младший Нурмагомедов не сможет продолжить свою карьеру после такого удара, менеджер бойца Али Абдель-Азиз в разговоре с TMZ Sports сказал, что это неправда и дагестанец выйдет в октагон уже в этом году.

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