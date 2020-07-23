ФОТО: Publicitātes foto

Современное поколение пользователей не боится расширять границы своих желаний, требуя высококачественный пользовательский опыт, возможности круглосуточной социализации и развлечений, а также обеспечение надежным, стойким и портативным смарт-помощником, который может делать несколько работ одновременно. Лидеру отрасли технологий – Huawei – удалось объединить эти требования в одном устройстве: благодаря выдающейся эффективности и мощности новый планшет MatePad Pro сможет убедить самых требовательных энтузиастов из мира технологий.

«Современные планшеты переживают существенные усовершенствования, становясь важной составляющей экосистемы смарт-устройств. Последний флагман Huawei – MatePad Pro – предлагает пользователям беспрецедентную производительность как для работы, так и для развлечений. Это изящное устройство на мощном процессоре Kirin 990 работает без малейшей задержки, а небывало большой экран FullView, который занимает 90 % поверхности устройства, подчеркивает каждый нюанс изображения и одновременно заботится о зрении пользователя – сертифицированная технология значительно снижает уровень УФ-излучения, уменьшая усталость глаз и сохраняя их здоровье. Это особенно важно, учитывая время, которое каждый из нас ежедневно проводит у экрана», – говорит Александр Екимов, менеджер по обучению продуктам Huawei в Латвии. Он подчеркивает еще одну важную для современного пользователя деталь – MatePad Pro очень легкий и прочный, поэтому он станет надежным спутником, куда бы пользователь ни отправился.

Компактная альтернатива офису

С развитием технологий планшеты все больше интегрируются и в рабочую среду, обеспечивая улучшенную функциональность и давая работникам возможность быстрого доступа к важной информации где бы они ни находились. «Хотя смартфоны по-прежнему остаются основной формой связи, больше возможностей в дороге предоставить может именно планшет». Теперь в MatePad Pro встроена усовершенствованная функция Huawei App Multiplier, которая позволяет открывать одно приложение в двух разных окнах и, используя преимущества большого экрана, удобно выполнять несколько задач одновременно», – комментирует А. Екимов.

App Multiplier поддерживает также дублирование мобильных приложений. Кроме того, чтобы обеспечить работоспособность устройства уже в момент приобретения, в новых MatePad Pro предустановлен магазин приложений AppGallery с более чем 60 000 различных приложений для работы и досуга. «Осознавая, что планшет – это более компактное современное рабочее устройство, Huawei предложил свою уникальную и безопасную платформу для загрузки различных мобильных инструментов. К тому же, в каждом регионе действуют локальные рабочие группы, чья задача – постоянное расширение ассортимента AppGallery приложениями, разработанными для местного рынка, в свою очередь, все доступные в магазине инструменты адаптированы к устройствам Huawei, за счет чего обеспечивается отличная работа приложений и производительность устройства», – рассказывает А. Екимов.

Производители технологий не забыли и о важности удобного соединения в наше суетливое время, когда каждая минута на счету. «Благодаря функции взаимодействия нескольких экранов (Multi-screen Collaboration) больше не придется выбирать между планшетом или смартфоном – как только оба устройства будут подключены, пользователь сможет за пару секунд проецировать контент смартфона на экран планшета, чтобы оперировать на большей площади, а переносить любые изображения и документы можно будет просто путем перемещения файла с одного устройства на другое», – говорит эксперт Huawei.

Отличная мощность в течение всего дня

Каждому пользователю приходилось пережить момент, когда при отправке важного электронного письма устройство спешит напомнить о низком уровне заряда аккумулятора. Чтобы избежать таких неприятностей, при выборе устройства для работы следует учитывать такие важные аспекты, как аккумулятор планшета и его производительность. «Согласно проведенным тестам, аккумулятор Huawei MatePad Pro емкостью 7250 мАч способен выдерживать до 12 часов воспроизведения видео, 11,5 часа серфинга в Интернете и до 11 часов непрерывной офисной работы без подзарядки. И все это возможно благодаря флагманскому процессору Kirin 990, который предлагает мощные возможности энергосбережения», – рассказывает эксперт Huawei.

Кроме того, MatePad Pro – первый в мире планшет, поддерживающий реверсивную беспроводную зарядку. В свою очередь, при использовании возможностей зарядки SuperCharge будет достаточно полчаса зарядки, чтобы планшет смог проработать 3 часа, а если подключить его к источнику питания на 2,5 часа, зарядки хватит на целых 12 часов.

Синхронизация творчества

Подумав о тех приверженцах классических ценностей, которые до сих пор предпочитают бумагу и ручку, Huawei создала новый умный стилус – Huawei M-Pencil, который в сочетании с планшетом MatePad Pro откроет каждому пользователю новые творческие возможности. «Этот стилус скрывает гораздо больше, чем может себе представить пользователь. M-Pencil распознает 4096 степеней нажатия и позволяет рисовать линии разной толщины, что обеспечивает естественный процесс рисования», – рассказывает о преимуществах M-Pencil А. Екимов.

Для улучшения навыков письма M-Pencil поддерживает также функцию отклонения ладони (Palm rejection), позволяя пользователю одной рукой держать планшет, а другой – писать, при этом ощущение, похожее на ведение записей в тетради. По словам А. Екимова, есть два варианта подключения стилуса к планшету MatePad Pro. «Одна возможность – физически приложить его к устройству. Однако создать соединение можно также, включив функцию Bluetooth и выбрав M-Pencil. А когда вы им не используетесь, просто приложите стилус к верхней грани планшета, и он автоматически начнет заряжаться».