Советы, как с пользой занять ребенка летом

Размышляете, чем с пользой занять ребенка летом? Эксперты советуют обратить внимание на идеи, которые не только дадут новые знания, но и помогут выработать экологичные привычки для всей семьи. Представляем 4 способа, как просто и увлекательно сделать домашнюю жизнь более устойчивой, и помочь ребёнку любить и заботиться о нашей планете.
Вам не нужны апокалиптические сценарии, для того, чтобы рассказать ребенку об экологии и заботе о планете. Это только может напугать и озадачить его, подобная информация должна подаваться в позитивном ключе. По словам эксперта, в сфере детского образования Ливы Пульке, независимо от того, что методы подачи информации для каждого ребенка стоит выбирать индивидуально, основные три правила действуют в любой, даже такой непростой теме – простота, искренность и совместная работа.
"Вырабатывать экологически верные привычки с детьми куда веселее. Основной принцип обучения детей - быть примером для них, обсуждать важную тему, отвечать на вопросы и вместе заниматься. Детям нужна не только теория, необходима практика – им нужно показать, как действовать, чтобы помочь планете, они должны видеть результат своих действий. Экспериментирование и опыты – вот, что захватывает детские умы!", – говорит Лива Пульке.
1. Создайте дома огород
Около трети производимых для людей продуктов питания выбрасывается. Осознание того откуда берётся пища, может стать первым шагом на встречу экономии и уважении к питанию. Не говоря уже о том, что выращивание своей зелени и овощей, сокращает количество выбросов CO2, снижает количество пластиковой упаковки. Садоводство – отличное времяпрепровождение с детьми. Руководитель отдела дизайна IKEA, Дариус Римкус, утверждает, что для этого вам не нужны террасы и даже балкон.
"Такой мини-огород можно обустроить на подоконнике в детской или на кухне. Подставки для нескольких горшков не занимают много места. Миниатюрная теплица отлично выглядит и подойдет для выращивания семян. Это станет для ребёнка ясным примером, как выращивают овощи и фрукты, сколько усилий и труда вкладывается, для того чтобы вырастить помидоры, зелень или редис – возможно таким образом дети станут уважать и бережно относится к продуктам", – говорит Римкус.
2. Выбирайте товары из переработанного мусора
По словам Ливы Пульке, приучая детей к новым привычкам, важно, чтобы они увидели смысл всех этих действий. Это же относится к сортировке мусора. Дариус Римкус советует для этого использовать в быту товары, созданные из переработанных материалов, например, рюкзаки или тряпичные мешки для покупок из переработанного полиэстера. Для ребенка это станет ясным примером, для чего стоит сортировать мусор.
"Каждый год, в мире используют более 100 миллиардов пластиковых бутылок для воды. Большинство из них остаются на свалке или плавают в океанах. Важно объяснить ребёнку, что одна пластиковая бутылка разлагается за 700 лет. Мы же можем сортировать мусор и давать возможность перерабатывать его и создавать новые вещи, и как альтернативу, использовать многоразовые бутылки. Мусорники с яркими надписями, помогут детям ориентироваться в сортировке", - объясняет специалист.
Лива Пульке дополняет, что дети с удовольствием начнут использовать многоразовые бутылки, кружки, трубочки из бамбука, тканевые мешки - если их разукрасить, это может стать веселой и образовательной игрой для ребенка.
Их не только порадует факт, что тем самым они помогают планете, но и то, что ни у кого в школе не будет такой бутылки!
3. Игра в сохранение энергии
Разговаривая с детьми об энергии и ресурсах, Лива Пульке признаёт, что в нашей стране нет проблем с чистой водой. Но для более 1,1 миллиарда людей чистая вода — это роскошь, а 2,7 миллиардов людей страдают от нехватки воды хотя бы один месяц в году.
Лива Пульке подчеркивает, что дети лучше принимают информацию, если она подана в игровой форме и они могут изучать и экспериментировать самостоятельно. Для того, чтобы ребенок понял, как экономить воду, предложите ему поиграть в игру и узнать, сколько стаканов воды выливается, если чистить зубы и не закрыть кран, или сколько воды можно сэкономить, если в стакан наливать ровно столько, сколько хочется выпить.
"Предложите ребенку подумать, что можно сделать с этой сэкономленной водой. Продолжая тему огорода – эту воду можно пустить на полив", - указывает Пульке.
Еще один интересный способ сохранения энергии, который предлагает дизайнер IKEA – использование солнечного света.
"Детей не сильно заинтересует факт, что с помощью LED ламп можно сэкономить до 85% электроэнергии, и такие лампочки служат в 10 раз дольше. Но вот, что им точно понравится – LED светильники на солнечных батарейках для улицы, балкона или сада. Такие светильники создают уютную атмосферу, и наглядно демонстрируют, как можно использовать солнечную энергию", - объясняет специалист IKEA.
4. Больше растительной пищи
Каждый из нас может снизить выбросы парниковых газов до 73%, если снизить потребление мясных и молочных изделий. Но даже, если порой выбирать растительную альтернативу привычным продуктам, это тоже поможет и несёт свой положительный след.
Растительная еда меньше влияет на планету и требует меньших ресурсов для производства.
"Вегетарианский хот-дог или фрикадельки из овощей вместо мясных – это не только забота о природе, но и новые вкусы и эксперименты для детей. Кто откажется от вкусного хот-дога? Это может стать приятной традицией. Например, раз в неделю отказываться от мясных блюд и экспериментировать с растительной пищей. Это станет полезной и оздоровительной привычкой для всей семьи", - указывает Римкус.
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