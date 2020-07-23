Советы, как с пользой занять ребенка летом

Вам не нужны апокалиптические сценарии, для того, чтобы рассказать ребенку об экологии и заботе о планете. Это только может напугать и озадачить его, подобная информация должна подаваться в позитивном ключе. По словам эксперта, в сфере детского образования Ливы Пульке, независимо от того, что методы подачи информации для каждого ребенка стоит выбирать индивидуально, основные три правила действуют в любой, даже такой непростой теме – простота, искренность и совместная работа.

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"Вырабатывать экологически верные привычки с детьми куда веселее. Основной принцип обучения детей - быть примером для них, обсуждать важную тему, отвечать на вопросы и вместе заниматься. Детям нужна не только теория, необходима практика – им нужно показать, как действовать, чтобы помочь планете, они должны видеть результат своих действий. Экспериментирование и опыты – вот, что захватывает детские умы!", – говорит Лива Пульке.

1. Создайте дома огород

Около трети производимых для людей продуктов питания выбрасывается. Осознание того откуда берётся пища, может стать первым шагом на встречу экономии и уважении к питанию. Не говоря уже о том, что выращивание своей зелени и овощей, сокращает количество выбросов CO2, снижает количество пластиковой упаковки. Садоводство – отличное времяпрепровождение с детьми. Руководитель отдела дизайна IKEA, Дариус Римкус, утверждает, что для этого вам не нужны террасы и даже балкон.

ФОТО: Пресс-фото

"Такой мини-огород можно обустроить на подоконнике в детской или на кухне. Подставки для нескольких горшков не занимают много места. Миниатюрная теплица отлично выглядит и подойдет для выращивания семян. Это станет для ребёнка ясным примером, как выращивают овощи и фрукты, сколько усилий и труда вкладывается, для того чтобы вырастить помидоры, зелень или редис – возможно таким образом дети станут уважать и бережно относится к продуктам", – говорит Римкус.

2. Выбирайте товары из переработанного мусора

По словам Ливы Пульке, приучая детей к новым привычкам, важно, чтобы они увидели смысл всех этих действий. Это же относится к сортировке мусора. Дариус Римкус советует для этого использовать в быту товары, созданные из переработанных материалов, например, рюкзаки или тряпичные мешки для покупок из переработанного полиэстера. Для ребенка это станет ясным примером, для чего стоит сортировать мусор.

ФОТО: Пресс-фото

"Каждый год, в мире используют более 100 миллиардов пластиковых бутылок для воды. Большинство из них остаются на свалке или плавают в океанах. Важно объяснить ребёнку, что одна пластиковая бутылка разлагается за 700 лет. Мы же можем сортировать мусор и давать возможность перерабатывать его и создавать новые вещи, и как альтернативу, использовать многоразовые бутылки. Мусорники с яркими надписями, помогут детям ориентироваться в сортировке", - объясняет специалист.