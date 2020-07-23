Covid-19 впервые констатирован в Гулбенском крае

За последние сутки новые случаи заболевания Covid-19 зафиксированы в нескольких больших городах Латвии, а также впервые - в Гулбенском крае. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Вчера в Риге, Елгаве и Лиепае зафиксировано по одному новому случаю заражения Covid-19. Таким образом количество активных случаев заболевания в столице увеличилось до 81, а в Елгаве и Лиепае количество инфицированных до сих пор не превышает пять случаев.
В настоящее время вместе с Тукумсом активные случаи заболевания выявлены в 23 латвийских самоуправлениях.
Напомним, за прошедшие сутки сделано 1752 теста на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания.
Два инфицированных находятся в возрастной группе от 20 до 29 лет, и по одному - в возрастных группах с 30 до 39 лет, с 40 до 49 лет и с 50 до 59 лет. Один новый случай заболевания - у человека, старше 70 лет.
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