Фото ⟩ Необыкновенная лиса-мутант и бесстрашный бродячий кот. Друзья или враги?

"Моя дочь биолог, она сразу сказала, что лиса очень странная, вероятно, мутант", - рассказал житель городка Эльва Тармо Пютсепп.

Оказалось, у лисы были слишком длинные лапы - казалось, что животное передвигается на ходулях.

"В остальном, конечно, лиса выглядела здоровой, хвост даже пушистый", - добавил он.

Кот же держался от лисы на безопасном расстоянии, чтобы не стать ее добычей. Звери переглядывались между собой. После лиса продолжила путь, а бесстрашный кот поплелся следом. Поскольку Тармо Пютсепп уже встречал этого кота потом, можно с уверенностью сказать, что он жив и здоров.

Лиса в пригороде Эльва. ФОТО: Tarmo Pütsepp

По словам местного жителя, лису-мутанта он встречает не впервые.

"Я видел ее бродящей по округе еще в августе прошлого года. Она бегала тут и там, в основном ранним утром, в 6:00-7:00. Вероятно, живет где-то неподалеку и ищет, чем бы поживиться в моей помойной куче", - отмечает мужчина.

Тарма указал, что лиса хорошо прыгает в высоту.

"Вокруг моего дома забор высотой полтора метра. Овчарка не может его перепрыгнуть, а лисе удалось", - заметил он.

Местные жители, видевшие фотографию лисы, предположили, что речь идет о шакале чужеродного для Эстонии вида.

Но специалисты не подтвердили их догадки. Доцент кафедры зоологии позвоночных Тартуского университета, специалист по диким животным Харри Валдманн заявил, что все-таки это лиса.

Лиса в пригороде Эльва. ФОТО: Tarmo Pütsepp

"Происходит мутация, в случае которой у лисы отсутствуют покровные волосы. Шерсть, конечно, делает лису более приземистой. На фотографии животное с летним мехом, из-за чего оно кажется выше. Возможно, это влияние парши. Для более точной оценки необходимо посмотреть лису поближе", - пояснил зоолог.

Заметим, лис-мутантов в Эстонии видели и ранее. В 2013 году охотники поймали в Ляэнемаа лису с коротким хвостом и рычащую, как шакал. В 2014 году в Сырве на Сааремаа удалось запечатлеть лису очень странного вида: с лысым из-за парши хвостом и черепом необычной формы.