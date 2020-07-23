Видео ⟩ Леденящие душу события в Пурвциемсе: за девушкой гнался мужчина с топором

18 июля в Риге, в Пурвциемсе, некий мужчина с топором гнался за девушкой, сообщила порталу Apollo представитель Госполиции Криста Андерсоне.
На видео видно, как девушка забегает на подземную парковку многоэтажного дома и через пару секунд за ней забегает мужчина с топором. Около 2 минут он находился в помещении и после этого ушел.
Андерсоне отметила, что 20 июля был начат уголовный процесс по ст.132 Уголовного закона. В ходе комплекса оперативных мероприятий человек был опознан и задержан утром в четверг, 23 июля.
В настоящее время предпринимаются процессуальные действия, и лицо находится в предварительном заключении.
🇱🇻 Vīrietis ar cirvi #Purvciems #Rīga #Latvija dzenās pakaļ pusaudzei (informācija policijai jau iesniegta). https://t.co/aVeEDosTYN— BreakingLV (@breakinglv) July 23, 2020
🎥 Jeļena Mariņina pic.twitter.com/3InjRTI5D1
Русское вещание LTV7 в программе "Сегодня вечером" сообщило, что мужчина с топором в руках - это местный житель. Он живет в одном из домов на улице Дудаева. В Госполиции LTV7 отметили, что предполагаемый преступник 1972 года рождения.
Заявление на него в правоохранительные органы написали родители пострадавшей.
"Это угроза совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения. Наказание за это преступление - лишение свободы сроком до 3 месяцев или принудительные работы, или денежный штраф", - рассказал LTV7 и.о. начальника отдела Криминальной полиции участка "Тейка" Михаил Врублевскис.
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