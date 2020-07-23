Видео ⟩ Леденящие душу события в Пурвциемсе: за девушкой гнался мужчина с топором

На видео видно, как девушка забегает на подземную парковку многоэтажного дома и через пару секунд за ней забегает мужчина с топором. Около 2 минут он находился в помещении и после этого ушел.

Андерсоне отметила, что 20 июля был начат уголовный процесс по ст.132 Уголовного закона. В ходе комплекса оперативных мероприятий человек был опознан и задержан утром в четверг, 23 июля.

В настоящее время предпринимаются процессуальные действия, и лицо находится в предварительном заключении.

Русское вещание LTV7 в программе "Сегодня вечером" сообщило, что мужчина с топором в руках - это местный житель. Он живет в одном из домов на улице Дудаева. В Госполиции LTV7 отметили, что предполагаемый преступник 1972 года рождения.

Заявление на него в правоохранительные органы написали родители пострадавшей.

"Это угроза совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения. Наказание за это преступление - лишение свободы сроком до 3 месяцев или принудительные работы, или денежный штраф", - рассказал LTV7 и.о. начальника отдела Криминальной полиции участка "Тейка" Михаил Врублевскис.